民進黨新北市長參選人林佳龍提出都更「四年四萬戶」政見，新北市城鄉局長黃國峰表示，從林佳龍任台中市長的慘綠都更成績單，直言「又在畫大餅」，林在台中執政4年核定都更案僅4件、危老案僅15件，算上整建維護等多元都更數量至多30件，「台中中區再生」計畫只成立五個更新會，沒有一處整合成功進入程序，承諾成立都更再生公司最終跳票，公辦都更案更是掛零，直言林搞不清楚都更法令也對市場行情毫不了解，卻誇口「四年四萬戶」，令人好奇無知究竟給了林佳龍多少大言不慚的勇氣。

黃國峰表示，新北市2019年起核定的多元都更案件核准644件，更新後供給量也近3萬2千戶，單單多元都更核定的件數都不只400件，林佳龍卻能胡謅不到400戶，任何對重建議題稍有認知的人都能直覺這樣的數字絕對有問題，林卻能信誓旦旦受訪指控，顯見其對都更政策的不熟稔，奉勸林多做功課、都更政策研訂應有所本，不要只用政治口水來欺騙社會。

林佳龍所提「專案指定、專家進場、增加預算、加速進度」四大作法，黃國峰認為「了無新意」這些政策就是新北市府正在做的，林參選人只是換個口號說而已，新北市自侯市長上任推動「都更三箭」政策，針對大眾捷運周邊及主要幹道兩側適時提高容積，不僅考量基地容受力，亦維持當地環境品質，再針對「危險建物優先協助加速重建」，穩健方式逐步推動。另首創「示範街道環境改善計畫」推動老屋改造，推廣「整建維護」也能延長建築物使用年限，改善市容、提升公共安全的方式。都更三箭鎖定執行難點對症下藥，更重要的是，都更不僅是、也不應該只重視「重建」一途。