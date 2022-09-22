民進黨新北市長參選人林佳龍昨批新北市長侯友宜常講「安居樂業」、「好好做事」，一再答非所問，令他感到挫折，侯友宜今受訪回應：「做比說還要重要，好好做事就不會有挫折感。」林佳龍認為，這是很不誠懇的回應，言行是對市民的不尊重。

林佳龍說，民主是透過選舉競爭大家要向選民報告，並非他個人挫折，他是對侯友宜的回應不尊重市民感到失望，認為向社會說明政策主張是負責任政治人物應有的作為，沒想到侯友宜竟然還引以為傲，代表盲點嚴重。每個人都有權利知道市長參選人要把城市帶到哪裡？所以他提出新北大翻新，我們有100項政見讓新北市能大翻新。

林佳龍表示，如果有天侯友宜的政治光環慢慢沒有了，再講「好好做事」會被當成笑話，他建議侯應該利用這時候人家還願意聽你說話，好好誠懇跟社會說明，這是基本民主素養，如果沒有素養，不願對市民報告，凡事都說「好好做事」，其實暴露他的民主素養的低落，損失的是他，最後當他民調下來時會自食惡果，就像前總統馬英九過去常說的「謝謝指教」會淪為笑話。

對於今成立海外台商後援總會成立大會，未來如何吸引海外台商到新北投資，林佳龍自信回應，「我不需要準備，因為他長年都在做」，未來會讓台商透過新北跟國際接軌，這也是對手相對來講缺少的，因為新北市各種招商引資、觀光旅遊、建立姊妹城市都在六都吊車尾，要趕快來追趕。