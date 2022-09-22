網易新聞報導，9月16日，《中國疾病預防控制中心周報》（CCDC週刊）英文版線上刊發文章《Perspectives：Vaccinate with Confidence and Finish Strong》，肯定了過去兩年多來大陸國內疫情防控工作取得的成績，並提出：疫苗是結束新冠大流行的關鍵因素，需要適時「接種第二加強針」。

「加強針」也就是老百姓俗稱的「第三針」。在普遍完成三針接種的當下，中國疾控中心雜誌提出要打第二針加強針，也就是要打第四針，並將之與「新冠大流行結束」聯繫了起來，引發關注。

這篇觀點文章的通訊作者是中國疾控中心免疫規劃中心主任尹遵棟，疾控中心高級顧問蘭斯·羅德瓦爾德等聯合寫作，文章作者還包括疾控中心副主任馮子健。

CCDC週刊是中國國家衛健委管理、中國疾控中心編制的期刊，基本可以代表疾控中心的研究成果。

截至今年8月初，中國國內完成新冠疫苗全程接種和加強針接種的人數已分別達到了12億人和8億人以上。是否要打「第四針」在今年以來雖屢屢引發討論，但一直未得到證實。

上海市衛健委主任鄔驚雷等諸多衛生系統專家均曾公開表示過，打不打第四針要結合實際的研究和疫情狀況而定。

「幾乎肯定需要」第二劑加強針

CCDC週刊發表的這篇文章，核心其實還是總結新冠疫苗對疫情防控的作用。

文章提到：新冠疫情以來，中國採取的持續防控政策已使得「99％以上的人口免於遭受新冠病毒及其變種的感染」。除此之外，中國生產的新冠疫苗已獲得世衛組織的緊急使用認證，供給數量達到50億劑次以上，「90％的中國人得到了國產疫苗的保護」，「除了所有疫苗都會引發的極罕見嚴重過敏反應外，沒有任何嚴重安全問題」。

不過，文章也坦誠，沒有一種疫苗能非常有效地阻止感染和傳播：疫苗的保護作用會隨時間推移而減弱，因此無論是哪款疫苗，都需要「通過一次或多次的強化劑量來維持保護作用」。

文章援引的一項數據顯示，調查者在對今年香港暴發的Omicron BA.2疫情行調查後發現，同源加強不活化疫苗在「預防嚴重和致命的新冠肺炎的有效率為98％」，與同源加強mRNA疫苗水平相當。如果沒打加強針，不活化疫苗接種的有效率僅為70％。

文章認為，如果想要長久地維持這種保護效力，「幾乎可以肯定，需要在合適的時間內接種第二劑加強針」。

不過，在此前的諸多討論中，多數專家對接種第四針都持保保留態度。

今年6月，上海市疾控中心副主任孫曉冬主任醫師在接受「上海黃浦」採訪時稱，從目前的數據來看，並不確定「第二劑加強針的免疫力能夠維持多久，也不清楚第二劑加強針能否為普通人群帶來好處」。

國藥中國生物首席科學家張雲濤在接受《環球時報》採訪時也曾表達過類似的觀點。他認為，當前的研究顯示，第4針產生的抗體滴度不會超過第3針，「結合中國的現狀，現階段是否要全面開展第4針接種是值得商榷的。」

最後「10％」是關鍵

一旦在全中國推廣「第四針」，意味著至少還將增加8億劑的接種量。

據中國國家衛健委公佈的數據，截至今年8月9日，全中國已完成新冠疫苗全程接種的人數達12.68億人，完成加強免疫接種人數達8.2億人。第四針在第三針基礎上開展，加上此前未完成加強免疫的人群，總接種量將超過8億。

這可能會給中國國內已經走向尾聲新冠疫苗接種帶來新的機會，相關企業的產品還將有用武之地。

目前，中國國內90％以上人口均已接種過至少一劑新冠疫苗。尹遵棟等從一開始就點明，通過接種疫苗來建立群體免疫是一項艱難的任務：無論是在哪類疫苗的接種推廣中，最後的10％往往都是「最難完成的」。

這10％的人是「關鍵的應保護人群」，以老年人為主，大部分患有高血壓、糖尿病、心血管等基礎性疾病，一旦感染，面臨的危險性會更高。

文章引述的一項海外臨床研究顯示，中國國產新冠疫苗對Delta和Omicron變異株的抗住院率為80％，對進入加護病房的抗住院率為86％，對致命COVID-19的抗死亡率為84％，且疫苗在患有「共病的患者身上產生的效果比無共病患者更高」。

文章認為，免疫規劃「需要努力惠及所有尚未接種疫苗、尚未加強接種的人」。為此，監管部門和疫苗製造商還應「努力消除懷孕期間接種疫苗的禁忌症，使孕婦能夠參加疫苗接種運動」。

「每個人都想回歸正常生活，接種疫苗就是最關鍵的一環。」文章稱：儘管完成這最後10％的新冠疫苗接種十分難達到，但這些「努力是值得的」。