花東地震震出桃園公共工程品質疑雲，媒體人黃揚明今(22日)在臉書發文指出，12億元北景雲計畫不只八德運動中心出包，大湳消防分隊8月提報缺失上百項未改善，且8月發文前尚未改善完成的，佔了122項缺失中的47項，比率超過1/3，令他不禁質疑：「監察院是否也該動起來呢？」

黃揚明指出，因台東地震造成八德國民運動中心羽球館天花板崩落，引發該棟建物品質爭議，桃園市政府宣稱總共耗資12.1億元的「北景雲計畫」中，國民運動中心僅花4.89億元，停車場花4.34億元（刻意切割停車場，簡直是新竹棒球場的回應翻版），另2棟建物包含公托、日照、市民活動中心、圖書館，大湳分隊等，共耗資2.94億餘元。

其中桃園市消防局大湳分隊是在去年5月就進駐使用，黃揚明接獲爆料，桃園市消防局在今年8月24日發函給承包商瑞助營造、桃園市工務局新建工程處，公文提及，本來瑞助營造今年6月16日發函承諾，去年5月到今年3月提報的工程缺失項目會在6月底前改善完成，但「多數缺失尚未完成改善」，另外，消防局也指出，今年4月到7月的工程缺失項目，瑞助營造並未承諾合理的改善期限，因此特地發函呼籲該承包商應與8月的缺失清單提報合理改善期限。

黃揚明拿到附件中去年5月到今年8月的缺失清單，大湳消防分隊大樓廳舍缺失共計153項，改善完成僅41項，改善率僅26.8％，等於是超過7成3、近3/4的缺失在這份公文發出前都沒改善完成。

比較誇張的是「漏水」相關的缺失，且8月發文前尚未改善完成的，佔了122項缺失中的47項，比率超過1/3，包括B1發電機室、儲藏室、自來水給水室、污水處理室、B2幫浦室、1樓男生備勤室、2樓曬衣間、小隊長寢室窗台、3樓辦公室窗台、多功能訓練室窗台、女小隊長室、安檢辦公室、安檢寢室、重訓室窗台、儲藏室、女廁牆面及天花板、頂樓樓梯、電梯間天花板.....可說是罄竹難書。

黃揚明強調，這份公文是8月24日發出，距離今天近1個月了，桃園市政府該說明「北景雲園區」的上百項缺失究竟改善完成了沒？是否該將全案移送檢調查明？那個只會主動查藍營縣市弊案的監察院，是否也該動起來呢？