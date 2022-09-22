國民黨今天舉行立法實務研討會，並提出新會期優先法案，修法領域從民生、治安、教育等議題出發。國民黨立委將推動《減碳無煤家園推動法草案》，明確為達到減碳無煤家園目標，政府應推動事項，並要求政府應調整能源結構及產業結構，降低對火力發電之依賴。

為了讓全民能有安居好生活，國民黨團在新會期中，將推動《租賃住宅市場發展及管理條例修正草案》及《所得稅法修正草案》，主張將房屋租金支出從現行列舉扣除額，改列特別扣除額並提高至三十萬元，以減輕租屋族負擔。同時推動《房屋稅條例修正草案》，提出囤房稅，針對多房者課徵不同稅率房屋稅。

此外，後疫情時代百業待興，全民還要面對通膨壓力，國民黨團也將提出《最低工資法草案》，主張基本工資審議予以明文法制化，以保障廣大勞工權益。同時推動《提高薪資執行特別條例》，保障廣大勞工獲得合理薪資，並提升整體薪資以改善勞工生活品質。

對於社會高度關注的治安問題，國民黨團也主張在《警械使用條例修正草案》中明定，放寬員警使用輔助工具作為警械，並刪除補償定額制，回歸國家賠償。並提出《外役監條例第四條條文修正草案》，提高外役監服刑限制，排除重大犯罪態樣。國民黨立委也將提出《性侵害犯罪防治法部分條文修正草案》防止私密影像非自願外流，另性侵害加害人之累犯姓名照片亦應修法公布。

教育環境方面，國民黨將持續推動《學校供餐法草案》及《學校衛生法第二十三條修正草案》，建置更完善之學校午餐制度，為學童校園午餐安全把關，尤其禁止核食進入校園。同時關切協商中的《學校衛生法第二十四條修正草案》，力推高中以下學校全面禁菸及禁止電子煙等新興菸品。至於攸關幼兒照顧的《國民教育法第二條、第三條及第六條條文修正草案》，國民黨團也主張推動國民教育向下延伸至5歲幼兒教育。

此外，針對原住民族轉型正義，國軍遺族遺眷照顧，公務人員推修撫卹，以及落實直接民權的不在籍投票等諸多議題，國民黨團也列為本會期優先處理事項。