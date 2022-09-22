住展雜誌今（22）日最新統計指出，北台灣2022年房市928檔期推案，預估量約為2,396億元，比2021年同期略增80餘億元，年增率僅約3.7％。

住展雜誌研發長何世表示，今年928檔推案量仍不小，但卻不如外界預期的那麼大，原因都是因為房地產「發延」症狀嚴重。

何世昌分析，由於年底縣市長選舉日，逐漸逼近，延推的建案只增不減，導致今年最後一檔檔期熱鬧有餘，但驚喜不足。

何世昌表示，雖然今年928檔案量持續成長，但成長的主因是如「DIAMOND TOWERS台北之星」等指標大案，紛紛延推案量所挹注。不過，未能爆大量的原因，也是延推案所造成；由於11月地方諸侯大選將至，部分建商索性選擇避其鋒芒，將公開銷售時間續延至選後，例如「都廳大院」繼續沉潛，以至於推案潮不如想像中那麼洶湧。

今年928檔推案量最大的縣市為台北市，案量逼近千億元。

其中台北市新案最密集的熱鬧戰區，為「北投士林科技園區」，預計將開賣的建案如「華固上文林」、「宏普北士科案」、「隆遠心仝聚」、「璞真文學」、「樸園璞開石」等案。

何世昌表示，北士科園區新案自今年以來，每坪開價、成交均價，都達到三位數，房價水準直追士林天母地區，儼然已成為北投新豪宅區。

至於排名第二，為新北市，今年928檔約有780幾億元新案開賣。

由於桃園受疫情等因素影響的延推案多在暑期間公開，例如青埔特區便是如此，因此桃園928檔推案量僅剩約343億元。

新竹928檔量能亦有限，只約250幾億元，且多集中在竹北菁華重劃區。

何世昌認為，今年以來，疫情、打房、升息、選舉、經濟衰退疑慮、第四次台海危機，以及芮氏規模6級以上地震等負面消息接踵而至，可謂是集各大利空於一身，這種情況堪稱「百年一遇」，預料買氣難大幅上升。