美律(2439)今(22)日舉辦「40未滿、耳力已老」微聽損大調查記者會，呼籲各界正視娛樂性聽力產品造成的聽力損傷問題，總裁黃朝豊認為該狀況不分世代正在發生中，故美律結合多年在電聲元件的技術，目標讓聽力輔具成為新時尚，希望2~3年內健康醫療相關耳機可以成長到3~5%。

總裁黃朝豊指出，調查顯示，有超過3/4的人近三個月都有耳朵異常狀況，可能有聽力損傷風險，且不分世代，都缺乏保護耳朵的知識，有鑑於此，美律將多年的軟硬體及設計含量，挹注在輔具上，搭配藍芽5.0技術，目標讓聽力輔具成為新時尚，目前健康醫療相關耳機占美律營收約2~3%，希望2~3年內可以成長到3~5%。

美律具有專利演算法的聽力保護耳機，可依使用者喜好更換背蓋，並依據世界衛生組織85dB只能聆聽8小時的標準，隨時計算使用者「聽力額度」，若聆聽音量88分貝，就只能聆聽四小時；若91分貝，就只能聆聽2小時，額度用盡，將自動鎖住最大音量僅能在85dB，讓使用者更能掌握聽力額度。

美律健醫事業部處長吳夢璠指出，美國FDA在今年將建立一個不需處方簽(OTC)助聽器的新類別，若如預期在今年底通過後，部分聽力輔具可不需經過聽力檢查與驗配，就可以在一般醫療器械通路購買。

吳夢璠進一步補充說，美律在醫療產品已布局多年，除提醒大家「使用耳機音量勿大於60%」且「不要連續使用耳機超過一小時」外，也希望倡導微聽損就跟輕度近視一樣，只要即早治療，就能抑制惡化。