國道三號清水服務區連續18年勇奪國道服務區營業王寶座，交通部高速公路局日前重新公告招標。（陳世宗攝）

國道三號清水服務區連續18年勇奪國道服務區營業王寶座，交通部高速公路局日前重新公告招標，預計10月27日截止投標。有意角逐者包括新東陽、南仁湖及全家便利商店、統一超商等四家現有國道服務區經營業者外；非服務區廠商亦磨刀霍霍，將攻城掠地搶攻服務區市場預期競標空前激烈。

清水服務區位於福爾摩沙高速公路上，里程為172k，是福爾摩沙高速公路自基隆起點以來第三個服務區，南北共站，現由新東陽公司所經營。因清水服務區位於國道三號南來北往中間點，又可觀賞台中港海景及梧棲與清水夜景，18年來在台灣13個服務區中營業額都名列前茅。

旅遊業者指出，清水服務區在台灣高速公路界有著「中部夜明珠」的美譽。因每天旅客眾多車輛停靠休息僅以45分鐘為限，出口處設有24小時便捷台灣中油直營加油站，並設有電話預約制的駕駛人休息室，讓駕駛人可短暫睡眠。2008年8月之前由南仁湖經營，目前由新東陽所營運。

新東陽接手清水服務區後，利用位居國道重要位置及服務大廳寬廣優勢，持續提供創新服務，如引進日本美食天堂的日式風味餐飲及伴手禮外，並投資鉅額打造各項創新體驗，受到用路人的喜愛；除吸引用路人停留消費外，台中港區民眾常開車到服務區用餐欣賞夜景，儼然成中部觀光景點。

觀光業者強調，清水服務區睽違12年後將重新招標，不僅攸關高速公路服務區霸主地位，更可為得標業者創造可觀利潤；除現有業者新東陽全力備戰外，有意捲土重來的南仁湖集團，和統一超商、全家便利商店等業者，全都摩拳擦掌積極備標，競爭激烈絲毫不遜於台中市長選戰。