雲林縣觀光旅遊人數穩定成長，持續吸引連鎖品牌進駐，台灣三井不動產集團率團日前也到雲林縣府探詢開發投資可能性，另也有一家頂級飯店有意進駐。文觀處長陳璧君表示，雲林需要在飯店業、百貨業及量販業等較為欠缺的觀光產業投入，歡迎評估進駐。

雲林縣府推動中的大型計畫包括擴大斗六都市計畫、擴大高鐵都市計畫、擴大麥寮都市計畫、古坑產業加值園區、褒忠產業園區、綠色智慧漁業產業園區、水產精品加值產業園區、大北港科技產業園區、斗南交流道產業特定區等。

縣長張麗善表示，過去近4年引進超過1777億元投資，並積極建設觀光遊憩的軟硬體設施，2020年雲林縣觀光客首次破千萬人次，雲林觀光潛能不斷被開發，外界也看到雲林的投資價值。

張麗善說，國內外連鎖品牌如誠品、星巴克、Hola等陸續進駐雲林，一家知名建設公司研擬在雲林興建頂級飯店；日前三井不動產集團董事長久一康洋親自率三井花園飯店的總經理、副總經理到縣府交流投資的可能性，令人欣喜。

文觀處長陳璧君表示，台灣三井不動產集團是非常積極且看好台灣投資環境的外商集團，目前在林口、台南、台中港3座Outlet，預定在台北南港、台中東區、高雄鳳山再興建3座購物中心，雲林若能吸引國內外企業投資，將可縮短城鄉差距，鄉親也免於舟車勞頓到外縣市消費，產生雲林的認同感與幸福感。

張麗善表示，她把雲林從傳統農業縣帶向農、工、商、科技發展，以文化觀光產業把人潮帶入雲林，已爭取觀光局核定2.2億元「雲西文化觀光遊憩廊帶營造計畫」、6200萬元「石壁竹創森計畫」，日前她又帶領縣府團隊拜訪行政院張景森政委爭取「雲東國家風景區」提案，初步獲得肯定。

陳璧君說，雲林現階段擁有多個極具發展潛力鄉鎮，只要優化生活環境，持續提升交通條件，將吸引更多青年返鄉以及各縣市遊客造訪。伴隨觀光量能拓展，雲林迫切需要飯店業、百貨業、量販業投入，歡迎各界評估進駐。