行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日表示，美國總統拜登今年3月簽署一份數位資產的行政命令，並且特別表明，這是前所未有、政府整體的舉措，顯然並不尋常，命令後段又特別提到聯準會一向興趣不大的數位主權貨幣(CBDC)，合理懷疑這項舉動應該是與戰爭引發的戰略有關。

近期白宮又發出政策說明，強調數位資產重要，結尾又祭出跨部會推動CBDC的大戲，認為不只有利支付系統、跨境交易、普惠金融，且耐人尋味的指出，可以強化美國全球領導地位，支持有效的制裁。顯然對俄國的制裁和最近台海危機的沙盤推演中，美國意識到再數位主權貨幣競爭下，如果落後，將增加金融制裁困難，而且可能擴大貨幣戰爭失敗的風險。

俄烏戰爭爆發後，除軍事戰外，美國較大動作是對俄國的金融制裁，最具威力的制裁是將俄國的銀行踢出SWIFT外，美國自然也會盤算，對北京是否有效。

回首二十世紀美元吃香喝辣，各國看在眼裡，中國人民銀行前行長周小川也道出過眾人的心聲，其後中國大陸2014數位人民幣展開研發工作，現正積極測試中；2015年人民幣跨境支付系統(CIPS)開始建置，2016年人民幣加入SDR，一個新的國際準備貨幣，漸漸成形。

如果金融戰開打或發動金融制裁，盤點手頭武器，北京比莫斯科更不好相與，美方對目前享有的金融優勢，難免感到不安。最近上海合作組織集會，儼然東方北約，也為去年擴大規模的m-Bridge，已有BIS、香港金管局、泰國央行、阿聯酋央行及人民銀行加入，奠定數位貨幣跨境支付的基礎。

說來諷刺，全世界最大的出口國，又是全球最大的債權國，面對可能的金融戰，對手是全世界最大進口國，且是全球最大債務國，居然難以金融自主，處於劣勢。本來債主怕債戶，早有先例，而且美元在印鈔、平台、貿易結算，原就坐擁優勢，2021年初，北京欲擺脫SWIFT成立的金融網關信息服務公司(FGIS)，仍然需SWIFT持股半數，所以短期內在金融訊息與資金平台方面，尚不能做到完全獨立運作，但2025年後，金融戰的基礎建設，如轉向對北京有利，恐怕就是白宮日前發布新聞背後的隱憂。

誠如Hoover Institution的分析，數位人民幣DCEP必然改變地緣經濟的風貌 ，當數位人民幣真正啟用，很多國家加入跨境支付，不只地緣經濟，地緣政治、軍事都會有極大影響。

白宮應該意識到問題的嚴重性，才會在戰雲密布的2022年兩度示警。台灣政府應急起直追，在數位貨幣研發上展示實力(不論是CBDC或DCEP)，表現一下數位科技水準，顯示可以擔任「盟友non-NATO ally」的價值，不應是只有乞憐，期待同情票而已。