在21日播出的俄羅斯總統普丁的宣讀中，談到了「局部」動員，並且聲稱這場戰爭的主要目標仍然是「解放」頓涅茨克和盧甘斯克地區的領土，沒有再談到烏克蘭「去納粹化」或「去軍事化」，在基輔設立一個由克里姆林宮控制的政府。

據波蘭著名智庫華沙研究所（Warsaw Institute）21日專文分析，早在 2014 年，莫斯科似乎已經明白它只可能佔領烏克蘭部分的領土，這也是普京宣布部分動員的原因，有趣的是，這位俄羅斯領導人談到了「局部」動員，克宮先前確實錯誤地判斷了它的軍隊和烏克蘭的軍隊，認為志願者和僱傭兵足以扭轉局面，俄羅斯不僅在整個戰爭中註定要失敗，而且有被擊敗的威脅下無法佔領整個頓巴斯地區。

俄羅斯軍方高層一定早就明白了這一點，但直到在哈爾科夫（Kharkov）遭遇 一次失敗後，普丁才痛苦地意識到了這一點，因此根據國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）的宣讀，俄國將召集大約30萬名後備役人員進行局部動員。

但這樣夠嗎？首先，就算只動員15萬人也會被認為是成功的，其次，這些部隊要到秋天或冬天才會被派往前線。

普丁實施局部動員的計劃挫敗了烏克蘭在前線的戰略，真正改變遊戲規則的將是正式吞併大片領土，克宮屆時可以說戰鬥區域發生在俄羅斯「境內」，而軍事人員是動員部隊。所以莫斯科可以向前線派遣更多的動員部隊，因為現行法規禁止俄羅斯向國外派遣此類部隊。

在政治上，「假公投」對基輔當局來說可能最為重要。俄羅斯支持的分離主義分子將於 9月23日至27日舉行加入俄羅斯的公投。西方國家和烏克蘭都不會承認他們，而且美國和歐盟宣布對俄羅斯實施新制裁，此外基輔明確表示：任何這樣的舉措都是在放棄未來任何和談的機會。在決定吞併烏克蘭大片領土時，普丁選擇了一場需要更多人員的長期全面戰爭。

#Euro plunges to 20y low after US central bank Fed pushes ahead w/bumper interest rate hike as it steps up #inflation fight. pic.twitter.com/WcHisnsnjl — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 22, 2022

目前部分動員，克宮認為這樣就足夠了，因為俄羅斯政策造成的歐洲能源危機更加嚴重，在吞併部分烏克蘭後，威脅使用核武器最終將迫使西方軟化對莫斯科的政策並尋求其他解決方案，包括通過對烏克蘭施壓。不過，截至目前為止，普丁的宣讀適得其反。西方的反應是一致而堅定，也許基輔將在俄羅斯不斷升級的威脅下獲得更多武器。