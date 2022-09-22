一名基輔高級官員表示，俄羅斯已釋放215名烏克蘭戰俘，這批戰俘就是參與馬立波（Mariupol）激戰的那群人。做為回報，基輔釋於了55名俄羅斯戰俘，以及親俄政治領袖。

路透社報導，澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)總統辦公室發言人耶爾馬克 (Andriy Yermak) 說，獲得釋放的烏克蘭戰俘，其中包括亞速營營長丹尼斯•普羅科彭科中校(Denys Prokopenko)和副營長和斯維亞托斯拉夫•帕拉馬爾(Sviatoslav Palamar)。

此舉頗出人意料，因為先前俄羅斯支持的分離主義者一直表示，必須要對亞速營戰士進行戰爭審判，莫斯科將其描述為納粹分子。顯然俄國有別的考量，最終決定遣送回烏克蘭。

同樣重獲自由的還有烏克蘭第36獨立旅指揮官謝爾蓋•沃連斯基（Serhiy Volynsky）。

數百名烏克蘭部隊與亞速營戰士，依托馬立波鋼鐵廠的工事，頑強的堅守了數個星期，到了5月才在澤倫斯基的勸告下，向俄羅斯支持的部隊投降，被譽為英雄。

作為回報，基輔也釋放了55名俄羅斯戰俘，以及面臨叛國罪的，被禁止活動的親俄政黨領導人梅德韋丘克(Viktor Medvedchuk)。

亞速營部隊成立於2014年，作為民兵部隊打擊俄羅斯支持的分離主義分子，他們否認自己是法西斯主義，烏克蘭也表示，該團隊已經從激進的民族主義中進行了改革。