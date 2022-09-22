男星吳彥祖昔日被列入「香港四大美男」之一，俊秀臉蛋加上修長精壯身材，迷倒萬千少女心，2010年宣布與名模Lisa.S結婚，更讓大票女粉絲心碎；近期吳彥祖出席活動被華人粉絲巧遇，親切接受拍攝訪問，沒想到他的髮際線越來越往上，甚至高到發亮，不禁令人感嘆「帥哥也會老」。

吳彥祖近年來把演藝事業重心轉往美國，愛妻和女兒也都跟隨他的腳步到美國定居，他不只進軍好萊塢，不久前還傳出加盟HBO科幻影集的好消息；日前有網友分享在美國一場活動上巧遇吳彥祖的影片，更親切地接受訪問，流利地說出中文讓粉絲超懷念。

吳彥祖被發現近年髮際線越來越高。(圖/ 摘自微博)

不過，許多人注意到吳彥祖好像真的老了，今年47歲的吳彥祖散發成熟男人韻味，但俊俏臉蛋變得有點消瘦，顴骨和下顎線條超明顯，最令人震驚的是，他的髮際線也隨年齡增加越來越高的趨勢，甚至在鏡頭拍攝下還會發光，和當年那個稚氣香港美男差很大。

儘管吳彥祖髮際線越來越高，仍有不少鐵粉跳出來力挺，「不管多久他都是我的男神」、「誰不會老，你老了還有比他帥再來嫌」、「吳彥祖回來的話還是贏一票油膩男星啦」。