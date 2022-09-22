嘉義市副市長陳淑慧及嘉中相關代表見證嘉義高中與日本茗溪學園簽訂課程合作備忘錄。（廖素慧攝）

嘉中修日文學生唱日語歌歡迎來訪的茗溪園代表 。（廖素慧攝）

台灣少子化衝擊教育發展日益明顯，22日嘉義高中校長陳元泰與日本茗溪學園校長宮崎淳簽訂課程合作備忘錄，宮崎淳受訪表示，日本因應少子化問題，也有學校整併，但茗溪學園則是推展國際化，培育具國際觀的優秀人才。

嘉中與日本茗溪學園締結姊妹校，22日簽署國際課程合作備忘錄，由嘉義市副市長陳淑慧、嘉中校友教育事務基金會董事長簡鴻文、家長會長洪裕原、茗溪學園數位戰略主任赤木義和（Yoshikazu Akagi）、國際長和田利一（Toshikazu Wada）等人共同見證，兩校將推進課程合作、教師與學生互訪交流等活動。

陳淑慧介紹KANO棒球園區象徵嘉義市發揚台灣棒球運動光榮史；宮崎淳也說他久聞嘉義的聲名遠播，也看了《KANO》電影；陳元泰、宮崎淳代表兩校互贈簽約紀念禮物，嘉中學生唱日語歌歡迎來訪的茗溪園代表，氣氛熱絡。

陳元泰表示，嘉中今年9月（111學年度）已成立「高瞻雙語實驗班」並招生，課程融合自然、科技領域、社會及英文等4個領域，嘉中與茗溪學園簽長期有線上課程互動，簽約合作後會有更密切交流，疫情緩和後規畫互訪、到茗溪學園鄰近的日本航太氣象發展中心參訪，開拓學生的國際視野及多元學習。

宮崎淳表示，日本也有少子化問題，推估未來20年會減少2至3成學生，也有學校陸續整併，但茗溪學園是國際化的學校，廣招各國學生，目前有來自亞洲、歐美多個國家及地區的學生，課綱也因應國際化需求設計，以增進國際學生占比再提高，與嘉中簽約後兩校的課程及文化交流會更緊密。