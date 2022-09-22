新竹市光復路與關新路口昨（21）發生1名女學生走在斑馬線上時，遭到1輛綠燈左轉的貨車撞上，全身被捲進車底消失，驚悚影像曝光，所幸女學生脫困受醫後僅受輕傷，治療後目前已出院，警方表示雙方皆是綠燈行駛行走，無違規，貨車駕駛解釋是轉彎後因「A柱死角」沒看到人才釀禍。

臉書「新竹爆料公社」曝光一段行車紀錄器影像，當時轎車的對向車道路邊有名女學生準備走斑馬線穿越馬路，半路上1輛白色貨車竟直接衝向她，她隨即遭撞倒，身體遭捲入車體下方消失，貨車在行駛一小段距離後停在路中，原PO說「大貨車司機開過來時不知道為什麼沒看到人？這貨車車速跟距離，如果有看到，應該是來得及剎車反應」，也說女學生過馬路未注意左方來車。

新竹市光復路與關新路口昨（21）發生1名女學生走在斑馬線上，遭到1輛綠燈左轉的貨車撞上，全身被捲進車底消失，驚悚影像曝光嚇壞人。（翻攝自臉書「新竹爆料公社」）

其他網友留言「拜託路人不要走路滑手機了」、「我現在只要綠燈還是會看兩旁的來車，我好幾次差點被沒看到紅燈的白癡撞」、「過斑馬線還是要看自保，命是自己的」、「卡車是闖紅燈吧？對向車都停止了」、「太驚悚了，希望沒事平安」、「綠燈還是看一下再過，被撞倒霉的還是自己」。

不過事後警方調閱監視器，發現貨車是從關新路綠燈時左轉光復路，女學生也是綠燈走在斑馬線上，2方均未違規，而貨車駕駛解釋因左轉後有「視線死角」，才沒發現女學生，所幸女學生從車底脫困後僅手腳輕傷無大礙，目前已平安出院，貨車駕駛也無酒駕。