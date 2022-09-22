聯準會一如市場預期升息3碼至3.0%至3.25%區間，為2008年金融危機以來的最高水平，點陣圖釋出鷹派升息路徑以及對經濟衰退的擔憂，導致美股收黑，美元指數則睽違20年衝破111大關，不過十年期公債殖利率無太大變動，收於3.5299%。保德信指出，從點陣圖顯示，聯準會至年底前可能再升息5碼，明年降息預期落空，加上本次FOMC會議下調GDP成長、上修失業率，主席鮑威爾亦坦承抗通膨將帶來「經濟痛苦」，讓市場投資情緒受到打擊，不論是昨天美股或是今日亞股多下跌作收。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，雖然昨天美股劇烈震盪收黑，但預估短期利空大致上已浮上檯面，待市場宣洩情緒後可望逐步回穩，目前美股三大指數均下跌至7月中旬低點，可望於短期形成支撐。另外就評價面而言，美股歷經今年以來的修正，目前S&P 500指數本益比約為16.4倍，低於長期平均的17倍，搭配第四季 EPS年增率可望逐步回升，整體投資價值湧現。

葉家榮指出，11月美國將舉行期中選舉，根據過往經驗，選前美股因政治不確定而壓抑，然而待結果塵埃落定，股市往往上漲作收。統計1980年至今經歷10次期中選舉，選後3個月平均報酬率達5.8%，若將時間拉長至選後半年，漲幅往往能隨時間而擴大至13.3%，正報酬機率更達100%，因此，不妨趁此波股市修正逢低布局。

葉家榮認為，從最關鍵的通膨走勢來看，預期將往趨緩方向反映，但下滑速度緩慢，而聯準會「一次到位」的鷹派立場，未來勢必會打壓就業及購買力表現，也讓未來成長放緩成為市場共識。不過聯準會政策立場清楚表態，反而有助於整體投資人調整相關預期，短期金融市場雖難免震盪，然利空充分消化、市場情緒可能過度悲觀等，都將提供低檔分批布局機會，建議投資人在股市部分，可掌握美股、台股及陸股的低檔分批布局機會，尤其可留意受惠政策主流的清潔能源、低碳投資主題，搭上中長線成長趨勢。

富達國際全球宏觀經濟分析師Anna Stupnytska認為，聯準會儘管沒有升息4碼，仍透過利率點陣圖、經濟預測摘要等戰勝市場預期，並強化在傑克森霍爾(Jackson Hole)上之鷹派立場。隨著經濟數據顯示通膨壓力變得更為廣泛而僵固，且從能源成本轉向服務業，對抗通膨將續為聯準會目前重點，加上經濟仍具韌性與就業市場仍強勁，均顯示聯準會在成長與通膨間的權衡取捨有限。

Anna Stupnytska進一步分析，有鑒於聯準會政策更佳明朗化，主要國家央行年底前貨幣政策轉為較不鷹派之門檻相當高，市場期待的政策拐點似乎更遠。除非看到強而有力數據顯示緊縮貨幣政策對實體經濟帶來衝擊，否則聯準會將延續升息之路，此亦強化我們預估2023年經濟硬著陸為基本情境之信念。