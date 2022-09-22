雞排堪稱國民美食，香脆的外皮和多汁的鮮肉讓人難以抗拒。日前有鄉民控訴新竹某家雞排店，一片香雞排竟然從60元暴漲到95元，讓他怒罵老闆「想錢想瘋了」、「這穩倒的」，貼文曝光後掀起網友熱議，對此，店家也出面回應了。

原PO在《PTT八卦板》發文控訴，新竹某家雞排店剛開幕時他曾去光顧，當時雞排價格大約60元上下，沒想到近日卻發現價格三級跳，讓原PO簡直不敢置信，直說，「第一次在新竹看到這樣的價位，連艋舺雞排都沒他貴」。

原PO貼出該店家的價目表，主食的價位分別為：「香雞排95元、魷魚圈90元、鹹酥雞90$」，其他食材的價格更讓他無法接受，「豆干40元、雞蛋豆腐70元、甜不辣45元」，原PO無奈地說：「這穩倒的吧」，甚至還在文末痛批店家，「想錢想瘋了，物價漲不等於自殺式漲價」。

鄉民貼出了價目表，一片雞排要價95元，但店家喊冤表示，這是外送平台的價格。（圖／翻攝自PTT）

價目表曝光後，許多網友認為這種物價比台北還要高，紛紛留言，「給竹科盤子吃的？」、「比排骨飯還貴，真有人買得下去？」、「物價越漲越兇，可憐啊」、「光是豆干40元，這間就會被我淘汰」、「跟虱目魚粥一樣，表示他有客群啊」。

據《東森新聞》報導，新竹這間雞排店的老闆喊冤，直說誤會真的大了，PTT流傳的價目表為外送價格，因為外送平台都會抽成，若沒有調整價格，恐怕會血本無歸，而實際到店面消費，每一品項價格會略低5至25元左右，每片雞排價格則是70元。