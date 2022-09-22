高利貸追討3萬元押人上山 恐嚇挖洞自埋逼還錢

楊姓男子今年4月間趁吳男急需用錢出借3萬元，但因利息過高，2周後吳男無力償還，楊夥同另外2人將吳押上陽明山，強逼吃檳榔、芥末，還拿出鐵鏟要他挖洞自埋，恐嚇若不還錢下場更嚴重，士林地檢署偵結，依重利罪、妨害自由等罪起訴楊等3人。

吳姓男子今年4月8日，因缺錢找上某網路借貸公司，楊告知借款3萬，先扣除第一期利息，交給吳2萬5000元，並要求吳開立6萬元的本票，年利率超過百分之1000，吳男隔了2周就無法償還，楊以另外一家公司名義，佯稱可以再放款給吳，騙他出來見面。

楊男與吳約在信義區吳興街見面，找來蔡男開車以及王男助陣，3人看到吳男時即押上開往陽明山第二停車場，一下車將吳就拉進樹林裡面，強逼一次咀嚼整包檳榔，再吃下芥末醬，還拿出鐵鏟，要求吳男自掘墳墓，藉以逼迫還錢。

吳男脫困後報案，但楊等人否認逼吞芥末，而是請他吃檳榔，挖洞幾下後，楊就放棄了，並沒有妨害自由等犯行，檢察官認為3人涉犯重利、妨害自由以及強制罪，依法提起公訴。