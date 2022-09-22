中央銀行今日召開第三季理監事會，宣布本行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升半碼（0.125個百分點），分別由年息1.5％、1.875％及3.75％調整為1.625％、2％及3.875％，自9月23日起實施。另調升新台幣活期性及定期性存款準備率各1碼（0.25個百分點），採取價量雙管齊下方式對抗通膨巨獸。

央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量近期國際大宗商品價格下跌，本年下半年國內通膨率可望緩步回降，惟全年仍高於2%，明年將回降至2%以下；此外，預期本年下半年及明年全球經濟走緩且下行風險升高，明年國內經濟成長力道將趨緩。

央行指出，賡續調升本行政策利率，並搭配調升存款準備率，有助抑制國內通膨預期心理，達成維持物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展之政策目標。

房市管制則未加碼。央行解釋，自2020年12月以來，四度調整選擇性信用管制措施，有助銀行授信風險控管。本年以來，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長走緩，不動產貸款集中度大致穩定，不動產貸款之逾放比率亦低。

央行認為，本行緊縮貨幣政策，亦有助強化選擇性信用管制措施成效。隨政府各部會落實「健全房地產市場方案」措施，加以受疫情影響，本年以來房市交易趨緩。未來本行將持續關注不動產貸款情形，並檢視管制措施之執行成效，適時檢討調整相關措施內容，以促進金融穩定。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，本次升息之後，由於預期第4季甚至明年也將處於升息循環之中，無論自用或是投資民眾，都會因此降低進場意願，今年房市交易成交量難以期待，至於價格部分，央行雖不使用打房政策，但持續採取提高存準率1碼，讓銀行資金成本大幅提高，迫使銀行緊縮銀根，放貸趨嚴下，房價不僅難以上揚，最快可能在第四季就出現鬆動跡象。