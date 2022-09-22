棒球外交! 秦剛為紅雀開球，伯恩斯隔空盼也支持紅襪。伯恩斯在推特回應秦剛到紅雀隊主場開球。（中國駐美大使館網站）

棒球外交! 秦剛為紅雀開球，伯恩斯隔空盼也支持紅襪。圖為秦剛15日為聖路易斯市打擊手紀念雕像揭牌。（中國駐美大使館網站）

棒球外交! 秦剛為紅雀開球，伯恩斯隔空盼也支持紅襪。圖為2019年聖路易斯市送給南京締結姊妹市40周年紀念的投手雕塑，擺放南京國際友誼公園，面向聖路易斯方向投球。（中國駐美大使館網站）

觀察者網22 日報導，以球為介，中美兩國大使首次在推特友好互動。中國駐美大使秦剛近日為美國十大最佳棒球隊之一的「紅雀隊」開球，引起了身為「棒球粉」的美駐華大使伯恩斯注意。伯恩斯20日在推特祝賀秦剛開球成功，並希望秦剛也支持下自己喜歡的「紅襪隊」。

當地時間9月15日，秦剛到被稱為棒球之鄉的聖路易斯市，出席聖路易斯-南京姊妹友城43周年紀念活動，點燃紅雀隊主場場地高潮環節。

南京與聖路易斯是1979年中美建交後兩國結成的第一對姊妹城市，距今已有43年，具有重要的外交意義。開球現場秦剛身著43號隊服，正是象徵著友好城市建立的43周年。

開球，是棒球比賽中重要的組成部分，它為棒球比賽增加了一種隆重的儀式感。主場球隊通常會邀請政治人物、名流或退役球員等嘉賓來投球，為比賽揭開序幕，並增加關注度。

在現場大螢幕直播和四萬多名球迷注視下，秦剛走向投手丘，站定、舉手、轉身、用力將棒球向對面的紅雀隊本壘捕手擲出，引來全場熱烈掌聲。

當天活動結束後，秦剛在推特發文說：「我作為開球嘉賓，在聖路易斯紅雀隊和辛辛那提紅人隊的棒球比賽中投出第一球，紀念南京和聖路易斯建立第一個中美友好城市43周年。同時，為兩個城市的第一對棒球運動員雕像揭幕」，並附上照片。

秦剛的推文，讓身為「棒球粉」的美駐華大使伯恩斯坐不住了。

伯恩斯支持的並不是紅雀隊，據美駐華大使館網站顯示，伯恩斯的個人簡介上寫著，他熱情支持紅襪職業棒球隊。兩隊均為美國十大最佳棒球隊之一。

9月20日，伯恩斯在社交媒體上轉推秦剛的推文，寫道「祝賀我的同行秦剛大使在聖路易斯投出第一球——這是美國的一項偉大傳統」。

「現在我希望他能公開宣布他對波士頓（紅襪隊）的支持」，伯恩斯公開拉攏秦剛進紅襪隊的粉絲群。這下，其他棒球粉的網友看不下去……

「大使先生，您要求的太多了。即使我是紅襪隊的球迷，我也不能要求任何人支持紅襪隊。事實上，由於海明威的《老人與海》，全世界認識洋基隊的人比認識紅襪隊的人多得多。」（《老人與海》書中寫道：「The Yankees cannot lose.洋基隊不會輸」）

也有網友起哄，「秦剛可能會考慮支持偉大的芝加哥小熊隊。」

與此同時，也有網友將中美大使的互動延申到對兩國關係上，稱「更多類似的活動將有助於改善兩國關係。指責是不會有結果的。」

9月21日，秦剛在推特上回覆伯恩斯稱，「懂你，伯恩斯！期待和你在一起去（波士頓）芬威球場看紅襪隊的比賽」。

翻閱兩位中美大使的推特發現，這是兩人首次因為棒球文化，而在推特上進行了友好互動。

棒球，多年來一直在促進兩個國家間的對話交往。在紅雀隊的球場外，有一座特殊意義的雕像。

這座雕像是一名中國的打擊手，頭戴「南京」字樣棒球帽，正準備迎接萬里之外南京投手雕像的投球。

2019年聖路易斯曾將一座棒球員投球的雕塑贈送給南京。該雕塑擺放於南京國際友誼公園，面向聖路易斯方向做投球動作，作為兩座城市結好40周年紀念。

該雕塑的原型為紅雀隊的知名棒球手亞當·溫賴特（Adam Wainwright）。

如今，在紅雀隊棒球場外的這座擊球手雕像，與當年贈與南京的投球手雕像互為一組。這組雕像記載了兩城人民的美好祝願，體現了兩國人民的真摯情誼。

在9月15日的活動當日，秦剛說，過去幾十年來中美姊妹友城關係將兩國人民更緊密地聯繫在一起，通過密切交往加深了彼此瞭解和友誼，聖路易斯-南京姊妹城在這方面樹立了典範。希望聖路易斯發揮自身獨特優勢，成為美當地民眾通往中國的門戶，不斷增進經貿、教育、文化、人文等各領域對華交往合作，特別是讓兩國留學生等年輕人更多交往，讓中美民間友好煥發新的活力。