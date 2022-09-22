擔心病不起，壽險業建議應趁早規劃醫療險。全球人壽在教師節前夕建議老師們，應在還有工作時，規劃實支實付醫療、定額給付醫療及多次給付癌險、重大傷病等，並注意高齡保障缺口；富邦人壽則是推出外溢加新式療法的癌症定期險，建議趁早規劃，用「商保補健保」。

928教師節將至，但隨著少子化趨勢，老師們的鐵飯碗也受到影響，全球人壽引用教育部最新統計，110學年各級學校學生總數417.2萬人，比上一個學年少4萬人，近五學年高中以下學校生師比亦逐年下降，高中從16.4人降到13.8人，減校趨勢亦持續發生，老師們擔心未來工作，全球人壽建議在仍有工作時，應先用保單規劃下半輩子，才能安心退休。

首先是醫療保障，全球人壽建議要有實支實付醫療險，可分擔健保自費部分或不給付的項目，其次是定額給付型醫療險，即住院日額或定額手術險等，可作為醫療的彈性支出或彌補不能上班的經濟缺口。

第三是多次給付的癌險或重大傷病險，主要是癌症時鐘不斷加快，罹癌人數增加，高額的治療費用恐造成經濟負擔，可透過保單及早規劃，若預算有限，可考慮一年期多次給付的癌險，將年輕時罹癌的風險透過保單移轉。

全球人壽提醒很多實支實付醫療險或定期險，最高只保障到75歲或80歲，因此高齡時號方醫療缺口也應規劃相對應的保單，強化高齡保障。

富邦人壽則是引用癌症希望基金會的「癌友自費調查報告」指出，有高達75％罹癌者有使用自費療法，甚至有25％的醫療費用超過百萬元，以標靶、免疫治療為最大宗，隨著醫療技術進步，罹癌後的基因檢測、標靶治療、免疫細胞治療、質子治療等，很多都是健保不給付項目，因此可透過保單分擔這部分費用，可讓癌症早期發現並早期治療。

富邦人壽推出結合外溢機制、新式療法給付的10年期癌症定期險，訴求投保後進行癌篩偵測，續期保費可有3％折減，最高減27％。

之後初次罹癌即有單次給付，癌症住院日額保險金、癌症質子治療、骨髓或幹細胞移植保險金、罹癌後基因檢測保險金、自體免疫細胞治療保險金等，若10年保障期間都健康生存，最後是有無理賠回饋金，即約一年的年繳保費。