吳岳擎、黃薇渟劇中是出家人與女明星配對組合。（衛視中文台提供）

黃薇渟新戲飾演女明星。（衛視中文台提供）

吳岳擎新戲飾演出家人。（衛視中文台提供）

吳岳擎新戲飾演出家人。（衛視中文台提供）

衛視原創全新8點檔《仙女姐姐來我家》10月4日首播，周一至周五晚上8點於衛視中文台、星衛娛樂台，同日晚上10點於中視播出。黃薇渟的飾演王家二姊王珍珠是戀愛發電機大明星，卻偏偏遇上由吳岳擎飾演的戀愛絕緣體、僧人釋覺勵，看似不可能有火花的組合，意外展開曖昧情愫。兩人透露，因經常要進寺廟拍戲，有被廟方要求配合「拍戲前一天不能行房要禁慾」，吳岳擎表示：「我現在單身，沒行房的困擾，只有單身的困擾。所以經紀人通知有這要求時，我就說沒事，跟我平常一樣！」

黃薇渟笑說觀眾應該很難想像浪漫愛情喜劇，居然會是女明星與僧人的組合，吳岳擎說當初接到劇本覺得很有意思，這個組合感情上最大的挑戰就是佛祖，這個情敵誰都不敢惹。有趣的是兩人都是第一次在寺廟中拍戲，不敢造次，每次拍戲都帶著無比虔誠的心，入寺廟的一件事就是要頂禮跪拜表示尊重，吳岳擎說自己不知不覺會小聲講話、放慢步調，心態變得莊重，真的變得「清心寡慾」。拍戲後他也開始吃全素、手抄心經。

黃薇渟也說平常自己在劇組空檔都愛哼歌，沒事都會來個兩三句，但在寺廟拍戲都不敢太放肆，而且黃薇渟還當起糾察隊，因劇中有部分場景是在女尼的房間，不能讓男生碰到床，有一場戲是吳岳擎要抱黃進她房間，後來更動劇情改抱到大殿。

寺廟事前除了先把關與寺廟有關的劇本內容，也規定拍攝前一天就要開始「禁慾」，不能做壞壞的事，對此吳岳擎笑說因為去年七月剛結束一段分分合合7年多的感情，所以自己已經單身1年多，所以沒有這個問題，笑說：「只有單身的困擾，沒有行房的困擾」，剛單身4、5個月的黃薇婷笑說自己也是。吳岳擎說去年結束戀情後就一直想把長髮剪掉剃成平頭，結果就收到《仙女姐姐來我家》拍攝邀請，當劇組問說能不能剃成平頭時，立刻一口答應，笑說也太剛好。

為了詮釋僧人角色，吳岳擎從開拍前就開始吃素，從一天一餐，進入拍攝期後就吃起全素，他說吃素後身體負擔真的變輕許多，腦袋思緒也變得清楚，人也變得精神許多，算是意外收穫。不只吃的部分，吳岳擎更是隨時帶著手抄本心經，把抄寫心經當功課在做，有空或是讀劇本前抄心經，讓心情穩定下來，「可能不知不覺真的出家了」。

黃薇渟劇中演出女明星角色，為了成功詮釋以全智賢為範本的角色她積極減重，靠打羽球增加運動量，加上一天只有吃一餐，她會準備各種菜色的大便當但只吃少少的量，跟她拍對手戲的吳岳擎也曾看她一整天只吃早餐，午晚餐只喝能量飲，體重平均約55公斤的她，一度瘦到只有50公斤，而且體脂肪只有19，沒想到開拍後卻被說太瘦，她又變成一天吃兩餐，但看到自己變胖後又改回一天只吃一餐，就怕自己胖過頭，來來回回十分困擾。

黃薇渟劇中以大明星之姿去寺廟學靜心，所以大多素顏登場，素顏到梳化時，她忍不住問化妝師：「你確定不幫我加眼線？」結果吳岳擎一聽馬上說：「其實我沒發現她素顏，剛剛講才知道，因為真的很漂亮！」聽得黃薇渟心花怒放，趕緊做出塞紅包給他的假動作，還笑說其實記者會前就「王珍珠」上身，要吳岳擎不要忘記稱讚她。

黃薇渟去年6月被拍到與圈外男友在車內熱吻，她坦言已分手4、5個月，現在沒男友、是單身的狀態，所以看到禁慾、不能行房的要求，也沒感覺，因為沒這方面的顧慮。被問是否有追求者，只回說自己太忙了。至於拍戲時如何避免跟有另一半的異性保持距離？她說大家都滿專業， 如果真的要私下聚會，她會問要不要找女友一起來，讓對方放心。