《破案天才伽利略：沉默的遊行》21日在大阪道頓崛登船造勢，現場驚見8公尺高的巨型「湯川教授」氣球。（威視提供）

全球熱銷超過1500萬冊、日本推理大師東野圭吾最具代表性「偵探伽利略」系列小說3度登上大銀幕，《破案天才伽利略：沉默的遊行》更邀請到原班人馬福山雅治、柴崎幸、北村一輝也暌違9年再度回歸，攜手破解最難謎團，該片上週五（16日）在日本上映，短短4天票房便吸金6.96億日圓（約台幣1.5億）奪下新片票房冠軍，加上福山雅治與柴崎幸組成的「KOH＋」為電影主題曲所發行的最新EP也勇奪Oricon專輯銷售榜冠軍，票房、歌曲雙雙稱霸排行榜，在日本首週末映後見面會上，現場觀眾爆出期待續集的掌聲，福山雅治故作慌張表示：「從現在開始9年後，我已經62歲了，續集如果不是9年後會比較好吧！」

福山雅治、柴崎幸、北村一輝3人近一個月來密集出席宣傳活動，昨（21日）更在3000名熱情粉絲的圍觀下，破天荒在大阪道頓崛登船造勢，相當氣派。不僅如此，主辦單位還在現場豎起一座高8公尺的巨型「湯川教授」造型氣球，而看見變成氣球版本的自己，福山雅治忍不住吐槽：「好像有點胖！」但隨即以湯川學上身以經典台詞讚道：「真的很有意思！」不僅為電影造勢活動不遺餘力，福山雅治、柴崎幸為該片重啟「KOH＋」並獻唱的主題曲也傳來好消息，收錄新曲的EP〈ヒトツボシ～ガリレオCollection 2007－2022～〉在日本Oricon公信榜20日公布的排行榜中，成功奪下首週銷售冠軍，福山雅治隨即也在社群平台上發文表示：「做為KOH＋第一次拿到冠軍真的很開心，希望我們的歌曲可以留傳很久。」並附上一張與柴崎幸俏皮合照，此照片隨即在網路上被粉絲瘋狂轉載。

該片將於明（23日）在台上映，台灣片商這次特地與皇冠文化出版社合作舉辦「東野圭吾書迷搶先場」，上百位幸運書迷得已帶著珍藏的小說一同搶先觀賞改編自東野大師同名小說的新作《沉默的遊行》，不僅對盛大的遊行場面令觀眾讚嘆不已，片中久違重逢的湯川教授與內海薰鬥嘴橋段更是引起全場爆笑，最後當柴崎幸演唱的主題曲出現時，銀幕上重現的15年來的精彩前作回顧，更讓不少人當場熱淚盈眶，而對於新作，東野圭吾本人也給予高度評價，「我真的沒辦法想像要如何把這麼長的原作濃縮成2個小時的電影，之前的伽利略系列電影當然都拍的很出色，但我認為這次的成品真的是最精彩的一部！」