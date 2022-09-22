民進黨新北市長候選人林佳龍今（22）日出席海外台商後援總會成立大會，近50位海外台商現身力挺，林佳龍會中致詞表示，若新北市長侯友宜真的想更上一層樓，台商更要緊張，會擔心國家領導人的價值觀，這是很嚴肅的問題，「當侯友宜之前說對2024勇於承擔，我們都嚇了一身汗」。他參選新北市長就是要檢驗侯友宜，讓大家知道他是什麼樣的人。

林佳龍說，他擔任交通部長就是在解決跨城市問題，包括基隆捷運、林口、五股、北土城、汐止、中和5大交流道增設匝道等，但新北市升格12年後繼無力，新北市正處於「登大人」時期，沒有重大建設與新的軌道建設，很多都是中央的前瞻建設，直批這是市長格局問題。

林佳龍海外台商後援會今成立，後援會總會長游萬豐國策顧問、榮譽總召集人林見松以及謝世英國策顧問，立法委員羅志政、新北市黨部主委何博文、市議員候選人黃淑君、山田摩衣、石一佑都出席力挺。林佳龍也與世界六大洲的台商後援會各總會長拚上世界地圖，象徵海外台商挺林佳龍後援會正式成立。