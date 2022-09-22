富邦悍將新洋炮卡洛斯21日在二軍開轟，但何時能上一軍還必須要視安得勝投球狀況而定，總教練丘昌榮表示，安得勝預計24日再扛一次先發，如果狀況正常就續留輪值，反之則會拉卡洛斯上來。

安得勝15日「開箱」卻投不滿一局，因為守備失誤加上被敲8支安打，狂失9分僅1責失，吞下來台首敗。丘總當時曾提到，安得勝當天的求質不錯，主要是有點太著急，加上守備又有失誤的狀況，心態上不是那麼穩定。

至於新洋炮卡洛斯目前都在二軍待命，他前2場出賽沒安打後，近期是連續4場比賽都有安打演出，昨天更是敲出來台首轟，丘昌榮認為，卡洛斯算是滿廣角的打者，「他有說可以適應直球，但台灣投手變化球犀利，球種多還要再適應。」

不過卡洛斯能否上一軍還要看安得勝的狀況，丘總表示，安得勝預計在週六先發，要先看他這天登板狀況，如果表現正常就會繼續，沒有的話就考慮把卡洛斯拉上來。