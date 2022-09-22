台東縣長饒慶鈴22日與縱谷5鄉鎮長視訊會報，確認地震災損情形。（蔡旻妤攝）

台東縣長饒慶鈴22日與縱谷5鄉鎮長視訊會報，確認地震災損情形。（蔡旻妤攝）

受到0917及0918兩次強震影響，造成台東縱谷地區與東海岸沿線學校機關、道路橋梁與許多民宅的損傷，台東縣長饒慶鈴22日與縱谷5鄉鎮長視訊會報，再次確認地震災損情況。饒慶鈴感謝各公所災後復原查報的辛勞，並當場指示核撥100至700萬元不等經費，由鄉鎮公所統籌運用，要讓民眾早日恢復正常生活。

饒慶鈴22日下午1時在台東縣消防局災害應變中心與縱谷5鄉鎮長視訊召開0918地震災害應變會報，台東縣府民政、社會及財經處等單位主管參與。

鹿野鄉長李國強、延平鄉長胡黃廣文、關山鎮長戴文達、池上鄉長張堯城及海端鄉公所祕書江聰明（因鄉長胡金下鄉勘災）逐一說明各地地震災情，其中應變搶修等作業。

饒慶鈴在會中宣布，同意立即先撥付經費由公所統籌運用，盡快展開修繕工程，其中，較嚴重的關山、池上、鹿野等3鄉鎮各700萬元；延平、海端兩鄉350萬元；而東海岸的東河、成功及長濱等3鄉鎮也受到波及，則各撥100萬元。

饒慶鈴表示，這1、2天蔡英文總統及行政院長蘇貞昌已分別到台東表達關心並做指示，協助了解民宅受損情況，中央會思考相關方式，也會跟相關單位討論提供民眾協助的方式，以改善居住環境。

饒慶鈴感謝各鄉鎮長、公所同仁協助災後復原、查報的辛勞。關於災害及復原工作可分為公共建物及非公共建物2部分，橋梁、道路等中央與地方會協助。

截至目前為止，縱谷各鄉鎮統計民宅受損共192件，包含池上鄉90件、關山鎮11件、鹿野鄉30件、延平鄉26件、海端鄉35件。饒慶鈴表示，有關民宅或廟宇損壞，屬於非公共建物部分，原不在補助範圍，但台東縣府會積極爭取，希望讓鄉親早日恢復正常生活。