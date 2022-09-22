縣長張麗善表示，她非常感謝虎尾鎮公所、地方民代的付出，讓三合里集會所順利動土，預計明年就完工，提供里民一處完善舒適活動休閒空間，並作為長青食堂服務據點之用。（雲林縣府提供）

三合里集會將是1幢地上2層樓的建築，由縣府補助1300萬元、公所自籌300萬元興建，基地面積91.29坪。（雲林縣府提供）

虎尾鎮三合里長期缺乏充足集會場所，在地方殷切期盼之下，里長林坤泉向企業家、地方耆老、善心人士募資購買土地，縣府補助1300萬元、虎尾公所自籌300萬元，終於在本月動工。

三合里集會將是1幢地上2層樓的建築，由縣府補助1300萬元、公所自籌300萬元興建，基地面積91.29坪，可作為村民聚會、研習、聯誼、室內運動、活動場所、社區防災、社區關懷、投開票所、座談會等多用途空間。

集會所新建工程本月9日舉行動土典禮，縣長張麗善、立法委員林文瑞、虎尾長丁學忠、縣議員陳俊龍、黃凱、虎尾鎮代表會主席林嘉弘、三合里長林坤泉，以及多名地方士紳共同上香祈禱並持鏟動土。

三合里使用中的活動中心已有50年歷史，目前全里人口1576人，活動中心空間狹小不敷使用。在里長林坤泉本走下，心繫故鄉的企業家、地方耆老、善心人士捐獻款項購地踏出第一步。

縣長張麗善表示，她非常感謝虎尾鎮公所、地方民代的付出，讓三合里集會所順利動土，預計明年就完工，提供里民一處完善舒適活動休閒空間，並作為長青食堂服務據點之用，提升公所為民服務效能。

她說，集會所的設備可以結合智慧科技，使長輩終身學習、在地老化、得到尊嚴，也能獲得適當照顧，她期盼工程早日完工，長輩們有更舒適的空間可以使用。