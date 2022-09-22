中央銀行今日召開第三季理監事會，對於物價也做出最新預估，認為隨國際原物料價格下跌及比較基期墊高，國內CPI年增率可望緩步回降，預測本年CPI及核心CPI年增率分別為2.95％、2.52％。 明年因全球供應鏈瓶頸可望逐漸紓解，國際機構預期原油等原物料價格走跌，明年CPI及核心CPI年增率分別回降為1.88％及1.87％。

經濟成長率方面，央行表示，本年年中以來，隨國內疫情受控，民間消費回溫；惟全球景氣擴張力道趨緩，終端需求降溫，部分廠商調整庫存，台灣出口成長動能減緩，民間投資亦趨保守，下修本年經濟成長率預測值為3.51％。

明年隨內需服務業景氣復甦，有助提升就業與薪資，民間消費可望持續增加；惟全球景氣降溫，將抑制台灣出口與投資成長動能，央行預測明年經濟成長率為2.90％。

央行表示，近月隨國際原油及穀物價格回跌，且國內蔬菜價格下跌，國內消費者物價指數(CPI)年增率回降，至8月為2.66％；至於不含蔬果及能源之核心CPI年增率則略降為2.73％。本年1至8月平均CPI年增率為3.10％，核心CPI年增率則為2.49％。

央行強調，鑑於全球通膨壓力居高、景氣下行風險上揚，本行將密切關注國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候、全球疫情演變等對國內物價情勢之影響，以及主要經濟體緊縮貨幣政策發展，對全球及國內經濟金融情勢之影響，適時調整本行貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。