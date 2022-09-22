許多人和另一半相處都會有些不明言的默契，不過有時也可能出現不同狀況。一名女網友表示，自己和交往10年的男友現在是遠距戀愛，最近兩人剛好在男友家約會，由於長輩都在家中，兩人只是躺在床上純聊天，沒想到男友突然壓在她身上，有禮貌的詢問「可以喇一下嗎？」讓一直以來備感尊重的原PO直呼真的太可愛。許多網友看了則是認為真的很純情。

原PO在Dcard發文表示，由於男友在北部、她在中部，大學畢業後兩人都是遠距戀愛。最近一次約會中，兩人決定到男友家陪家長吃午餐、追劇，之後由於男友爸媽要午睡，他們也回到男友房間躺在床上純聊天，分享生活上的各種大小事。沒想到就在原PO準備起身時，男友突然壓到她的身上，禮貌詢問「可以喇一下嗎？」

原PO說明，其實男友一直以來都很尊重她，都是在彼此同意的情況下發生關係，最近4個月來又因為確診、密切接觸者等關係，很久沒有發生親密關係，「只是這次我比較意外居然連接吻也這麼禮貌」，最後兩人舌吻一下就起床吃零食了。

對此，許多網友紛紛回應，「太純情了，我的喇一下=開戰」、「飲料差點噴出來」、「可不可以放進去一下下就好」。