央行今舉行3Q理監事會，會後宣布調升政策利率半碼，重貼現率調升至1.625%，擔保融通利率將調升到2%，短期融通利率調升至3.875%。

央行今年三月與六月分別升息一碼與半碼，今天再升息半碼，重貼現率來到1.625%的近七年新高。

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新台幣貶破31.5元收31.616元 創逾3年1個月新低
《金融》今年二度調升存準率 央行宣布再升1碼
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