《金融》央行宣布升息半碼 重貼現率1.625%近7年高 17:232022/09/22 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今舉行3Q理監事會，會後宣布調升政策利率半碼，重貼現率調升至1.625%，擔保融通利率將調升到2%，短期融通利率調升至3.875%。 央行今年三月與六月分別升息一碼與半碼，今天再升息半碼，重貼現率來到1.625%的近七年新高。 陸企業貸款平均利率 8月4.05％創史上最低 新台幣貶破31.5元收31.616元 創逾3年1個月新低 《金融》今年二度調升存準率 央行宣布再升1碼 #5% #重貼現率 #62 #調升 #升息半碼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國前財長桑默斯：美利率高點恐破5％ 04:102022/09/22 財經要聞 《金融》8月M1B年增率上升為7.55% M2年增率下降為6.93% 16:522022/09/22 財經 北富銀連三年參與瑞士隆奧高淨值人士調查 95％高端客戶布局永續 16:572022/09/22 財經 郭振鶴快評》央行升息勢在必行 11:292022/09/22 快評 《國際金融》升息浪潮襲擊科技股 歐股走跌 16:522022/09/22 財經 《觀光股》摩斯漢堡續展店 安心招募500名儲備店經理 11:202022/09/22 財經 元大寶華葉銀華：三大理由 央行會升息半碼 04:102022/09/22 財經要聞 《國際金融》日超低利率按兵不動 日圓貶破145 14:422022/09/22 財經 《匯市》股匯雙殺 新台幣貶破31.5元 09:292022/09/22 財經 《國際產業》摩根大通：2025年 蘋果四分之一iPhone在印度生產 13:212022/09/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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