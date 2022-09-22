央行今舉行3Q理監事會，會後宣布調升政策利率半碼，重貼現率調升至1.625%，擔保融通利率將調升到2%，短期融通利率調升至3.875%。

央行今年三月與六月分別升息一碼與半碼，今天再升息半碼，重貼現率來到1.625%的近七年新高。