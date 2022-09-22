為落實教學創新、強化學校培育人才任務，教育部自2018年推動「大專校院教學實踐研究計畫」，龍華科技大學積極鼓勵教師申請教學實踐研究計畫，至今獲得教育部補助88件，平均每名教師獲得的補助件數更是全國私立科大第2名、全國綜合型私立科大第1名。

龍華科大表示，教育部推動「教學實踐研究計畫」，是以經費直接補助個別教師進行課程教學研究，協助教師透過適當的研究方法及評量工具進行檢證，落實大學教學創新暨強化學校培育人才目標。

校長葛自祥說，龍華科大執行高教深耕計畫，在教學創新面向的策略及作為方面，包含建置無邊界校園環境，營造處處皆教室，時時可學習的雲端校園、開設專題導向跨領域學程專班，培養跨領域人才、推動創新創意創業教育等，多項全校性計畫積極落實推動下，為教學創新及品質奠定良好基礎，學生學習表現有顯著成效。

葛自祥指出，龍華科大自2018年起推動教學實踐研究計畫成果輝煌，連年締造佳績，學校在教師多元升等制度中，已有多位教師以教學實務成果升等，其中資訊網路工程系教授陳永輝連續3年獲選教學實踐計畫，以創客（Arduino）模組程式設計，訓練非資訊相關科系學生學習程式設計，並鼓勵學生參與APP程式設計實作競賽，激發學生跨領域與創新創意思維能力，提升學習成效。

同樣連3年獲得教學實踐計畫的觀光休閒系助理教授趙茂林，則藉由程式設計概論課程的實踐，除讓學生能透過課程掌握APP製作操作要點外，更重要的是將以人為核心的設計思考理念，帶入學生的實作當中。

4次獲選教學實踐計畫的觀休系副教授鍾涓涓則認為，平日在教學中常感受到，除教學本身外，尚有許多主客觀因素會影響教學成效，例如學生學習動機低落，未能真正理解學習樂趣與就讀大學的意義為何，這是許多老師共同的感慨，藉由教育部教學實踐計畫，的確能讓教師改善教學現場、解決問題，並提升學生學習動機，對課程理論與實務應用方式及改善教學品質都有大幅度提升。