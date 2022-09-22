方志友分享人妻完美曲線養成術。（Curves可爾姿提供）

方志友22日出席健身品牌活動，公開連續100天運動成果，分享人妻完美曲線養成術。她透露這段時間雖體重沒變，但體脂肪少了5％，現在有腹肌、馬甲線，連7歲女兒Mia都直呼：「媽媽身體變小了。」

她不好意思笑說，自己是饕客，對美食無法抗拒，之前因排練舞台劇空檔有多吃了一些，老公楊銘威甚至曾嫌棄她：「妳是女明星耶，可以這樣吃嗎？」自嘲出道10年才開始有「女明星的自覺」。瘦下來後，方志友仍不敢僅穿緊身運動褲上街，因身形原形畢露，楊銘威也不喜歡，但她笑說，通常自己愛穿什麼就穿什麼，即使老公有意見，她也會反嗆：「你不要管我。」

方志友說，有時上健身房運動會帶著女兒，讓小孩跳繩或是簡單操作器材；至於5歲的兒子是「懶散型」不愛運動，唯獨會跟爸爸一起打拳擊，因為可以名正言順打爸爸。楊銘威之前曾說正在修復父子關係，方志友說目前還沒成功，楊銘威問兒子：「爸爸在你心中排行第幾？」兒子竟答：「第6！」其他家人包括方志友、阿公、叔叔等人都是第一名，寧願2到5名從缺，也要讓爸爸排第6。

楊銘威在《來吧！營業中》節目上被營造出怕老婆形象，方志友直呼是「誤解」，但對於楊銘威被稱「少爺」，她則默默比「讚」的手勢表示認同。

方志友認為減體重只是迷思，千萬別執著於數字，自己在前期運動階段每天都會喝一杯高蛋白，其他幾乎照常吃，大概在中後期開始注意蛋白質攝取足夠，並喝足夠的水，更重要的是減少負擔重的食物攝取，並透過持續的運動達到增肌減脂的效果，才是打造良好體態的基礎。