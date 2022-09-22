民進黨台北市長候選人陳時中今聽取30多位編劇、導演、製作人、音樂人等專業人士的建議，了解影視音產業當前發展與業界實務經驗，陳時中表示，他的夫人也是音樂工作者，他理解影視音樂工作者的辛勞，例如低薪、演出場地等困難；未來上任後，必會任用相關產業工作者來擔任市府的窗口，讓相關的公文程序更加順暢。

陳時中致詞時指出，故事是感動的元素，台北市要成為文化都市，承諾當選後會加強視音產業支援體制。此外，與國際的合作更是勢在必行，將會在國際事務局由專人來協助促成國際影視音協拍合作，讓台北市成為對藝文展演創作更加友善的城市，做到讓國際對台灣的影視音成果感到驚豔。

今日出席座談的影視音相關創作者包括：知名導演葉天倫、楊一峰、王公誠、蘇奕瑄、薛朝輝、吳建誼（工頭堅），編劇鄭心媚、吳洛纓、廖弘欣，資深音樂人彭季康、周恒毅、周佳佑、黃彥章、劉名峯、黃煥龍，知名歌手朱約信，及創投代表新加坡寰聚智本投資公司董事長趙弘章、寰宇夏潮影視投資經理何大沁、台北文化創意協會理事長張哲嘉，日舞國際娛樂顧問張益贍等人，紛紛就台北市影視音產業發展提出建議與未來願景。

葉天倫導演建議，北市府應扶植以台北或台灣歷史題材為創作重點之藝文團體，並規劃以台北市各區風情人文為主題開發影視作品。此外，盼由官方邀請Netflix、Disney＋或HBO等影視單位在台北市成立有年度預算的分公司，以免稅或租金補助等方式促成與北市府合作拍攝。

高雄流行音樂常務董事周恒毅建議，流行音樂產業有半數收入來自演唱會，最近北市府又限縮小巨蛋演出的音量標準，對場館問題並未提出有效的解決辦法，而小巨蛋的檔期申請標準也模糊不清。此外，台北市流行音樂中心收費過高，對於音樂演出產業也相當不利。

影視公會理事楊一峰導演指出，影視人才培養在於制度的建立。今年發生令人遺憾的神仙谷取景意外事件，突顯出影視產業脆弱的一環，希望北市府未來能重視勞動權益，讓更多人才願意安心投入相關產業，促成更多優秀作品誕生。

主持人中華編劇常務理事鄭心媚與中華編劇學會理事長吳洛纓也就人才培育議題倡議，教育需要長時間的累積，台北影視音學校（TMS）作為一間培養人才的學校來說，投入的資源並不足。

陳時中今也並親自打板「Taipei Camera」，象徵「執導一座城市」的開始。