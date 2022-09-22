日本政府周四終於進場干預，出手拉抬了受到重創的日圓，此舉為1998年以來首見。當日稍早前，日本央行宣布決定維持超寬鬆貨幣政策不變，也是這樣的政策立場導致日圓跌跌不休。

日本主管貨幣與國際事務的副財長神田真人（Masato Kanda）向記者證實：「我們（在外匯市場）採取了果斷行動」，當被問及這是否意味著干預時，他表明是的。

在當局出面確實已出手干預後，美元兌日圓急速回落，目前跌逾2%，報141.15日圓。稍早前，美元兌日圓大漲逾1%，報145.405日圓，創下24年新高。

周四上午，日銀宣布維持其超低利率不變以支持經濟增長，這與各國央行大幅升息抑制通膨的全球貨幣緊縮趨勢背道而馳，也是日圓今年以來貶值近20%的主要原因。

日本央行總裁黑田東彥在日股收盤後召開記者會說明政策決議，他表示，我們目前維持寬鬆貨幣政策的立場絕對沒有改變，我們在一段時間內都不會升息。

藉由買進日圓的干預手段相當罕見。上一次日本進場拉抬日圓已經是在1998年，當時亞洲金融危機引發日圓崩跌，以及該地區的資本迅速外流。在此之前，東京當局曾在1991年至1992年間採取此類干預手段。