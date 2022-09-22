農田水利署桃園管理處今(22)日公告，將推出座落於高鐵站前第一排「中壢區青平段 5、26 地號」土地，預計以設定70年期地上權方式在今年10月正式公開招商，此案為基地面積2385坪精華角地，權利金底標價8.65億元。

本次招商基地位於桃園市中壢區高鐵站前路、青埔路二段及致祥一街所圍之東側街廓，坐落A18高鐵生活圈內，距桃園高鐵站步行僅約1分鐘路程，基地面積廣達2,385坪，預估開發量體超過1.6萬坪，可謂一線蛋黃區，絕佳區位優勢，預期可發展為青埔中心商業區門面。

農田水利署桃園管理處處長何明光指出，近期將陸續推出另兩案設定地上權招商：「桃園市青昇段 426、429 地號土地」及「桃園市青平段 364 地號土地」，同樣坐落高鐵桃園站前青心路及領航南路三段等精華地段，將依循此案模式辦理設定地上權招商。

戴德梁行指出，桃園「青埔特定區」結合高鐵與機場捷運，快速便利的交通條件及具備商業開發的基礎條件，隨著進駐人口不斷增加，消費基底逐漸成形，商業設施陸續到位，包含華泰名品城一二三期、國泰置地廣場、IKEA及高鐵車站事業發展用地開發案等，都顯示出青埔特定區發展成商業中心的潛力。