蘊含濃厚農村文化的後壁菁寮老街，去年下半年國內疫情趨緩後，成為台南溪北地區最夯的觀光景點。（張毓翎攝）

行政院22日宣布邊境管制措施，9月底將分階段逐步開放，台南市白河關子嶺溫泉區、後壁菁寮老街的觀光業者樂見其成，希望增加更多客源，不過有業者提到，以往這2個景區，以國內遊客居多，國外則偏少，期待未來入境措施鬆綁時，政府能同步祭出方案振興，吸引外國觀光客前來旅遊。

關子嶺溫泉自日據時期起便享負盛名，與陽明山、北投、四重溪並列台灣4大溫泉名湯，還能體驗稀有的泥漿溫泉。台南市溫泉協會理事長林憲堂表示，造訪關子嶺溫泉的國外觀光客，以日本人為主，新冠肺炎疫情已流行2年多，店家無不盼能早日恢復生意，秋冬是泡湯旺季，待邊境解封後，觀光人潮能更勝以往。

蘊含濃厚農村文化的後壁菁寮老街，去年下半年國內疫情趨緩後，成為台南溪北地區最夯的觀光景點；當地販售「茄芷袋」的業者黃正雄說，菁寮老街是一個本土化較濃的景區，疫情期間，政府推出的振興措施，幫助地方很大，業者都很有感，之後國門開放，也期待政府拚國際行銷，讓更多外國人看到台南農村祕境。

市府觀旅局長郭貞慧說，台南是旅遊之都，雖因新冠疫情國際觀光停滯近2年餘，市府仍然朝建置國際觀光友善城市及把握機會行銷台南觀光國際品牌2大方向耕耘，期許在國境開放時無縫接軌，成為國際團客及自由行旅客解封後的第一旅遊目的地。

郭貞慧提到，同時，南市觀旅局也與台灣入境旅遊協會、中華民國旅行商業同業公會全聯會等旅行同業保持積極交流踩線、辦理線上及實體推介會，讓業者更深入了解台南近年來在觀光方面的創新及成長，與旅行業者合作開發及宣傳行銷台南特色新遊程，建立台南國旅及國際旅遊市場首選地位。