台語詩人方耀乾出書讚美自己的故鄉安定，將在10月1日在台南安定圖書館辦新書發表會。（南定區公所提供／李俊淇台南傳真）

詩人方耀乾出版過許多台語詩集，被翻譯成多國語文並在國外出版，曾獲頒「島鄉台語文學貢獻獎」，為表達對故鄉的禮讚，將於10月1日在安定圖書館發布新書，以台語詩詞描寫台南安定區的地景及民俗，方表示，這也是兌現幾十年來的承諾。

現任國立台中教育大學台灣語文學系特聘教授兼系主任方耀乾，也是12年國民教育語文領域閩南語文、客語文、原住民語文課綱研修委員兼總召集人，著有多冊詩集及台文研究專書，國內外都獲得不少獎項。

方耀乾表示，出身於台南安定區海寮，就讀南安國小及安定國中，也是在小學時期認識現在的老婆，對這地方有很深的情感，很早之前就對自己發誓要用台語詩詞來讚美這塊地方，在上次返鄉演講時又重提此事，才發現擱置已久，近期加緊趕工，也算完成對自己的承諾。

方說，這書分成2個部份，以台、華、英語三種語言寫成，除了描寫安地的風景及民俗外，另外一部份則是寫自己的家人，像其中「阮阿母太空人」這篇，就是以病危的母親全身插滿管線的意象形容成太空人，容易讓讀者印象更為深刻。

安定區公所表示，方耀乾不僅為自己故鄉出台語詩集，為了推廣台語，還自掏腰包在安定區舉辦台語詩歌獎，目前已辦理至第二屆，這次與妻子戴錦綢一同前來安定圖書館舉辦新書發表會，也歡迎大家一同前來參加。