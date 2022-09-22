台北西華飯店即日起宣布啟動元宇宙計畫，首波行動將於2022年9月29日發行以西華客房為發想的340組限量紀念NFT，以「圓」為概念，融合線上線下虛實打造360度完整體驗，推出「典藏西華NFT」以限量紀念客房NFT結合八款西華制服小熊與獨家九大賦能好禮，一同重溫西華的美好時光，將經典化為永恆收藏。

擁有32年歷史的台北西華飯店，曾接待無數政要、巨星，如英國前首相柴契爾夫人、南非政治家曼德拉等舉世聞名的名人。貼心的服務細節與卓越的餐飲成就，在台北五星飯店中佔有一席之地，更是許多人的共同記憶與心中的台北傳奇。

西華宛如「第二個家」的極致暖心服務，使西華精神不只是一個飯店，更是國際旅客間的台北指標。台北西華飯店首發「典藏西華NFT」以340間客房房號及房型，如豪華客房、尊榮客房、行政套房等為概念，實景拍攝完整保留西華飯店樣貌，再結合八款獨家經典西華制服小熊，讓西華小熊化身超萌門僮、房務員、主廚、TOSCANA義大利餐廳服務員及KOUMA日本料理主廚、前檯服務人員等穿梭於各式客房，將西華精神重新構築，打破空間限制，承載著對西華飯店的回憶與想念，在「西華元宇宙」中更加緊密連結，首發限量販售340組，打造獨一無二專屬典藏。

「典藏西華NFT」將於9月29日下午3時至10月13日晚間11時59分止首度公開銷售，賣完即止。本次特別與MaiCoin集團合作，透過Qubic Creator一站式NFT發行服務打造西華飯店專屬NFT官網，消費者可以直接至網站上流覽喜愛的樣式，再透過多元支付功能，讓消費者刷卡即可購買，不用買幣就能輕鬆收藏 NFT，大幅降低入手門檻。

值得一提的是，此外每個NFT更搭配相對應的絕版西華客房門牌鑰匙精裝紀念禮盒，以及各式驚喜賦能優惠，透過NFT賦能連結實體通路消費，不僅增加NFT購買樂趣，也展現其珍稀性及獨特性，更具收藏價值。

本次購買「典藏西華NFT」，除了首購贈絕版西華客房門牌鑰匙精裝紀念禮盒，再贈超值驚喜賦能優惠，包括享有為期一年的限定西華經典美食饗宴獨家預購權、專屬寢具品牌合作優惠、生日驚喜好禮，以及隱藏版專屬活動體驗優惠與典藏小品，另外更享免費抽獎活動資格，獎項包含一年份台北萬豪酒店免費早餐及台北萬豪酒店免費停車權超值好禮。