行政院今（22日）宣布入境隔離政策預計在10月13日放寬為「0+7」，久旱甘霖的旅行業者紛紛動起來布局搶客。易遊網表示，今年上半年很多人就開始預測下半年會開放，因此不管在國際機票、訂房或是團體旅遊，易遊網都已提前做好準備，現在也有推出機票、訂房的折扣碼刺激銷售買氣，而今（22日）預計解封的消息趨明朗後，機票銷售已有翻倍成長的成績。

易遊網表示，目前機票預訂踴躍，依照旅客習慣，訂完機票後就會開始預訂住宿，因此為搶攻個人機酒自由行市場，除了現正推出華航獨家95折以及機票折扣碼雙重折扣外，易遊網也加碼祭出國外訂房折扣碼最高現折1188元的優惠。

團體旅遊部分，易遊網商品從7月開始就已陸續上架，並隨季節性內容定期更新，以因應解禁政策隨時開放，現階段是提供旅客可以進行預約報名（不收取訂金）並享有優惠價格；像是國人最愛的東京，5日團旅包含機票、住宿、餐食、遊程等，每人3萬9900元起，待出團禁令解除後，會以最短時間開放銷售訂位，屆時團費也將恢復原價，因此民眾若想取得優惠價資格，建議可先預約報名。

Klook為即將開放入境「0+7」檢疫新制以及解除禁團令，推出「好想出國」的優惠活動，泰國、紐澳等熱門目的地體驗活動門票5折起，包括曼谷近郊的古城76府與象神博物館通票、曼谷水上市場1日遊等；此外還有日本早鳥83折的活動，活動期間預訂機加酒行程還送限量日本景點通票。

Klook表示：「6月及7月國外旅遊體驗與活動的流量，以每週1.5至2倍快速竄升，其中泰國為人氣最高的目的地；而日本則受惠於近期釋出令人振奮的好消息，近2週的流量也暴增了4倍。」此外，最受旅客關注的出國時間點主要落在跨年及農曆新年這2個出遊旺季，「好想出國」優惠活動便可讓計畫出國跨年或過農曆新年的旅客，出國迎新年。

KKday鎖定廣大哈日哈韓族群，推出日韓機加酒自由行4日，每人2萬2900元起；因應疫後新型態旅遊，也將推出沖繩耍廢包車自主遊4日，主打4人成行、輕鬆包車深度遊日本，可在沖繩海灘度假村放空耍廢，品嚐炭火串燒吃到飽、網美星野咖啡廳、百年古家地豚料理，以及人氣名店暖暮拉麵等在地美饌，包含來回機票、度假村及酒店住宿、在地特色餐食、當地包車導遊等，再加碼免費申請受付濟證、當地1000萬日幣的海外防疫保險，每人4萬6900元起，將於政府宣布解封後正式開賣。

亞洲訂房網AsiaYo針對會員進行調查，返國政策調整為「0+7」後台灣旅客最想去的亞洲國家，前3名依序為日本、韓國、泰國，因此針對此3大亞洲熱門國家進行嶄新的海外佈局，在日韓泰發展獨特的旅宿物件。其中國人最愛的日本房源方面，AsiaYo估計在2023年能開發到3000間民宿和飯店物件，盼成為全台齊全的日本訂房網，甚至能提供到許多國際訂房網都沒有的鄉村特色、傳統風格等特殊物件。

AsiaYo執行長鄭兆剛表示，初步將以東北亞的日本韓國及東南亞的泰國為發展核心，依照旅客的需求趨勢，開發許多嶄新的獨家房源，並以科技資源優化客服品質，提供中、英、粵、日、韓、泰六國語言真人客服，打破語言上的隔閡，不斷超越許多傳統旅遊業的限制，讓旅客暢通亞洲，讓旅客溝通零障礙。