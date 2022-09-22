台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，美國聯準會9月升息三碼，市場或許有震盪，但都在預期中，其實要關心的應該是聯準會是否有長期緊縮的態度。如果後續還有激烈的升息緊縮政策，也許物價可以下降，但短時間之內景氣和消費都會受到考驗。

在景氣下滑的過程中，很多國家經濟將受到嚴重挑戰，而台灣長期因為有強勁的科技實力、出口量能，再加上台灣疫情趨緩、國境即將解禁，也會帶動內需市場，與其它國家比較相對穩定，這次溫和升息應該是短空長多，對房價影響預期也不會太大。

而這次央行僅半碼，也未祭出第五波信用管制手段，主要評估台灣的通膨情勢相對平緩，且下半年房市降溫，所以即使進入升息循環，央行的調整步調仍不躁進，使利率調升對房市的干擾趨於溫和。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，美國經歷暴力升息後，房市已經開始反轉修正，顯示大幅度的升息對於房市有顯著影響，而國內央行雖然升息的幅度較為保守，但國人已經太習慣長期的低利，再加上現在房價越來越高，貸款金額動輒超過千萬元，因此面對這波的升息循環，不管是心理上或者荷包負擔都會相對有感。

據央行新承做房貸利率推估，在今年2月升息前的五大銀行新承做房貸利率為1.367%，本季再升息半碼，累計今年就會升息滿兩碼(0.5%)，未來新承做房貸利率就會達1.86%以上，上一次利率超過1.85%是在2016年的1月份。