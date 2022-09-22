為發展技職學校的特色，臺北市技術型高中與科技大學及產業結盟，發展產學合作微課程，串聯科大端的課程設計、師資及設備，讓技職教育的學生能利用彈性上課時間，跨界學習不同領域的課程，同時也與產業界連結，擴大學習場域，縮短學用落差，讓學生一畢業就能具有職場的即戰力。

創志科技顧問股份有限公司產學合作微課程，學生3D列印課程上課情景，學生專心學習與操作。(木柵高工提供)

84門微課程大餐 試探學子潛藏特質

「微學分課程」是推動課程與教學創新，提供學生彈性且多元學習管道的新選擇。臺北市從108學年度第2學期起推動「技術型高中、技專校院暨業界微學分課程試辦計畫」，迄今累計推出84門領先全國的產學合作微課程，提供臺北市學子達2,080個名額，由科大教授、業師親自授課，幫助學生及早跟產業接軌，讓學生有更多的試探與學習機會，發現自己潛藏的特質與能力。

國立臺北護理健康大學-高齡樂活健康實驗室微課程，學生模擬高齡健康照護體驗與操作。(開南中學提供)

技術高中學生共享資源 依興趣選修微課程

為了暢通學生學習，讓各校學生在共同時段跨校選修微課程，臺北市7所公立技術型高中將各校彈性選修課程統一安排於週五下午進行，選修課程的學生能在這個時段分別前往科大或業界上課，學習結束後成績及格者，可以取得學習證明書。學生可依自己的興趣及專長，自由選修喜歡的課程，充分展現北市技職教育特色。

電器商業同業公會產學合作-電器產業趨勢冷氣家電維修，業師講授實務課程。(內湖高工提供)

臺北市立木柵高工李通傑校長表示，鏈結大學及產業資源，豐富學生學習，是開設微課程的目的，也是符應108課綱多元學習與務實致用的目標；木柵高工實習主任王坤楠表示，學生跨校跨域學習，能拓展人際關係、認識職場並進行職業試探；就讀木柵高工模具科宋長駿同學表示，參加產學合作微課程，有機會看到CNC銑床精密加工實務，對產業有更多的認識，期待能再參加其他課程。

技職教育政策綱領引導 強化務實致用

臺北市技職教育以《技職教育政策綱領3.0》為推動方針，透過產官學策略聯盟開設微課程，幫助提升學生跨領域整合能力及創價能力；藉由跨校選課彈性機制，引領學子邁向多元學習；更導入業界專家參與協同教學，幫助技職學生認識產業並接軌，培育出符合企業職能需求的人才。(台北市教育局廣告)