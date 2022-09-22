大陸女星沈月主演網路劇《致我們單純的小美好》，飾演清純女高中生，之後在陸版《流星花園》中飾演女主角「董杉菜」，清純形象深入人心，在Instagram擁有275萬人追蹤，是大陸女星Instagram粉絲數第一，近日她曬出一組換裝的照片，她打扮成經典電影《哈利波特》中的妙麗和馬份，男裝女裝造型都好看。

沈月今（22日）在微博分享一組Cosplay的照片，她扮成經典電影《哈利波特》中的妙麗和馬份，兩套造型都獲得粉絲稱讚，沈月順便剪了一支vlog記錄，她說自己上次cos了榮恩，這次她想要扮成妙麗和馬份，坦言更喜歡沒有那麼多主角光環加持的角色。

沈月戴著假髮在大太陽下拍攝，假髮還一度捲進小風扇裡，即使撐著傘遮陽，但天氣實在太熱，讓她直呼：「我現在已經暴汗了」，拿下假髮後可以看到她短髮已經濕透，滿頭都是汗；沈月也評價這次的造型「比起COS妙麗，我COS馬份會更接近一點，因為我從來沒有留過妙麗那種長頭髮，但是我卻留過馬份這種短頭髮」。

沈月化身《哈利波特》的經典角色。（圖／微博）

成片中沈月戴上妙麗的棕色假髮和馬份的金色短假髮，穿梭在環球影城中，外貌可愛的沈月男裝打扮相當帥氣，加上高冷表情，和可愛版妙麗相比更有反差感。許多粉絲也大讚造型：「封面真的有點像妙麗」、「短髮的沈月妳好帥！好想嫁給你」、「帥哥妳好絕」、「女鵝好可愛」、「每一幀美得都像幅名畫」、「短髮好酷好帥啊」、「沈月妳一個人可以演完一部劇了，男女主都是妳」。