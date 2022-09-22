投資台灣三大方案下周有望破1.8兆！投資台灣事務所今(22)日宣布，再添國產建材等4家企業近92億元投資國內，合計「投資台灣三大方案」總投資金額1兆7994億元，離1.8兆元僅差一小步。

投資台灣事務所表示，三大方案審核通過1255家企業，後續尚有13家企業排隊待審。

這次通過台商回台方案的有國產建材、鋐昇實業，根留企業方案則有輝能科技、台灣積層工業，總共4家。其中老牌國產建材專營預拌混凝土及相關建材銷售，斥資逾11億元台幣，擴建既有高雄仁武廠及鳳山廠，同時新建台南仁德廠與新北汐止二廠，導入GPS智慧物流運輸系統，優化製程。

螺絲、五金製品的鋐昇實業，斥資31億元在高雄仁武產業園區興建廠房。輝能科技逾42億元在桃園科技工業區擴建，導入智慧化固態電池芯產線。台灣積層工業則投6億元，在桃園市中壢一、二廠導入高階智能化機器設備，建置第2座太陽能發電相關設施。