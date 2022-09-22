台灣國際職業婦女協會大台中分會響應白米募集計畫，共集資20萬元捐給弘道老人福利基金會。(台灣國際職業婦女協會提供)

關懷弱勢獨居長輩，台灣國際職業婦女協會大台中分會響應獨居弱勢長輩白米募集計畫，共募集20萬元，22日在「不老夢想125號」公開捐贈給弘道老人福利基金會，盼透過實際行動表達對老人餐食問題的重視，而所捐出的白米都將交由弘道台中服務處，提供中央廚房做餐使用。

台灣國際職業婦女協會大台中分會會長林秀芬表示，她過去曾在弘道老人福利基金會擔任助老委員，從送餐員口中得知，許多獨居長輩每天都仰賴一個便當過一天，送餐員送便當不只解決他們溫飽，更讓他們得以與外界接觸。

弘道老人福利基金會指出，台中服務處每月平均提供454位長輩營養午餐，這些用餐長輩都是獨居且弱勢，他們因行動不便、牙口或慢性疾病等狀況，無法外出解決用餐問題；根據統計，該中央廚房每月所需白米數量約810公斤，目前物資即將用罄。

因擔心中央廚房沒有穩定的白米製作便當，弘道透過白米募集計畫，盼社會各界善心人士或社團贊助捐款，國際職業婦女協會強調，「終止飢餓」是該會常態性的公益活動重點，每年都會提撥款項供給受助單位，這次捐助弘道的20萬款項除部分提撥會務基金，其餘都是會姐的捐助。

協會強調，透過白米募集計畫，盼將慈善化爲實際行動，也呼籲大家關注高齡議題，進而支持在地農民經濟。