日前林口區1名20歲年輕高姓男子，親自至郵局欲匯款新台幣89,000元，櫃台林姓行員基於近來詐騙案件頻傳，遂熱心詢問男子匯款用途，男子表示是網路代操投資抽成費用，林員驚覺與一般投資方式有異，細心提醒有可能是詐騙，但高男仍執意要匯款，林員為免男子痛失積蓄，立即通報轄區文化所，經員警耐心勸阻，才順利打消高男匯款念頭。

文化所警員羅元駿、翁百宏獲報後立即趕赴現場，男子一開始仍堅持匯款，員警了解詳情後，細心解說此為典型的投資型詐欺手法，透過網路廣告宣稱「保證獲利」、「高報酬」、「專人操盤」吸引民眾加入投資，實質上卻是羊入虎口，投資的錢不但不會獲利，甚至連本金也要不回來，高男在員警不厭其煩地勸阻下，終於打消匯款念頭，員警事後立即通報警示帳戶，避免男子或他人再遭詐騙。

林口警分局呼籲民眾，網路上許多廣告以炫耀鈔票、跑車的方式吸引關注，並宣稱可在短期內輕鬆致富、保證獲利，一旦民眾匯款投資，輕則資金有去無回，重則詐騙集團巧立各種名目要被害人繼續匯款，直到榨乾被害人積蓄為止，因此千萬不可輕信來路不明的網路投資，應透過政府立案的金融機構及合法管道投資，財產安全才有保障。