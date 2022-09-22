身為台銀男籃新任隊長的張家禾，22日在跨聯盟籃球邀請賽中投9中7，貢獻全隊最高17分，另有5助攻、3籃板、2抄截，帶領台銀97比91力退台啤，拿下預賽第2勝(2敗)，晉級8強希望大增，苦吞預賽4連敗的台啤，則是提前宣告無緣跨聯盟賽8強。

今年休兵期間至少有3到4支職業球隊徵詢加盟意願的張家禾表示，自己的目標始終是成為台銀行員，因為他想追求一個穩定的環境，「來自屏東的我，從小到大都在各地打球，所以我希望可以找到一個讓自己穩定的環境，不用跳來跳去。」

不過張家禾表示，自己接受職業球隊招募時，確實有一點心動，甚至連他的母親也心動了，「但跟陳國維總教練談過之後，我整整考慮了一個禮拜，最後還是決定留下來，然後追逐自己想當行員的目標，現在應該很快就可以達成了。」

至於來到台銀第4年就當上隊長，張家禾說：「國維哥有給我時間準備，先讓我跟著喇叭哥(張博勝)身邊學習，我想當隊長的主要任務，就是鼓勵隊友與以身作則。我知道當上隊長後，一定會有壓力，畢竟隊上年紀比我大的很多，但他們都很挺我。」

「接下來我的目標就是當上中華隊國手，」張家禾表示，「我會在台銀這支球隊跟著大家一起成長，且建立球隊文化，讓台銀變成更有競爭力的球隊。」