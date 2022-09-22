國民黨基隆市長參選人謝國樑22日上午接受廣播節目專訪，提到他所提出送電動機車的政見遭基隆市長林右昌痛批，讓他覺得回到以前和林右昌競選立委。林右昌22日下午再於臉書貼文，指謝的政見是惡意欺騙年輕人，並要他別拿基隆未來開玩笑。

林右昌指出，Gogoro是個品牌，沒有「同等級」這種東西。Gogoro是「電動機車」，但電動機車並不等於Gogoro！

林右昌說，謝國樑在文宣上寫著超大「免費送年輕人Gogoro」，大家都清楚，其政治目的就是要藉著Gogoro的品牌光環來騙取年輕人的選票。當意欲欺騙的假象被拆穿後，馬上改口說：不是要送Gogoro，而是要送一般電動機車，而且是市面上「最低價」的電動機車。林右昌認為，這是擺明了惡意欺騙年輕人。

謝國樑受訪時表示，他預計4年編列15億元預算來買電動機車，且強調，基市政府年度有220餘億元預算，所以買電動機車的錢沒有問題。林右昌說，很多市政府同仁聽到這句話，差點沒從椅子上掉下來，這連最基本的預算編列概念都沒有。

林右昌指出，基隆市的自主財源很有限，220多億元的預算是他跟各局處同仁辛苦擬定計畫去中央各部會爭取回來建設基隆的經費，每一分錢都有明確的預算來源，也都已經有要執行的政務與建設，不能挪做它用。就算改送「最低價」的電動機車，這條政見也依舊一定跳票！

林右昌痛批謝國樑：「你可以有錢，但不能任性！別拿基隆的未來開玩笑！」