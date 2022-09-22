戶政與市民息息相關，除了記錄民眾一生中最重要的大小事，也珍藏許多與民眾關係密切的文件，台中市南區戶政所舉行「典藏南戶 卷永相續」展覽，包括生動、有趣的戶政文物檔案展，吸引許多民眾前往參觀，進而提升大家對戶政業務的了解，展期至112年12月31日止。

台中市南區戶政事務所表示，戶政文物暨地方人文特色檔案展，這次展出歷年戶籍文件、戶政文物及南區地方采風等典藏資料；另將戶所檔案結合地方特色及歷史文獻等，活化檔案價值，實踐檔案應用的多元性，並重現歷史面貌的第一手資料，讓民眾一窺戶政經典，促進檔案意識普及。

南區戶所主任蕭淑娟表示，戶所記錄民眾人生的大小事，而「家」是人們情感聯繫的地方，展覽以「家」為主軸，透過與生活最密切的檔案，以詩引路，規畫門牌、分家、穿越時空看家園、改名、性別平等、人口政策與新住民、檔案修護、各項戶籍文件沿革等相關戶政主題。

蕭淑娟指出，為讓學齡兒童更加認識戶政業務，戶所還推出冒險故事「勇闖南國之森-米塔與他的守『戶』精靈」童書及「勇闖南國之森-戶政時光寶盒」桌遊，介紹各項戶籍登記，將與人們生活最息息相關的結婚、出生、死亡、離婚、門牌等戶籍登記事項融入童書及桌遊中，達到寓教於樂的宣導效果。

南區戶所表示，「典藏南戶 卷永相續」展覽，同時也收集南區經典老照片，搭配新舊地名的對照，呈現南區地方特色采風，展期至112年12月31日止，在台中市南區戶政事務所展出，期盼民眾更認識與「家」息息相關的事物，也更認識自己的家園。