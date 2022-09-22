黃子佼今天出席出席蘇格蘭服飾SCOTTISH HOUSE X TATUNG大同電器跨界聯名發表記者會。（SCOTTISH HOUSE 提供）

黃子佼今（22日）出席出席蘇格蘭服飾SCOTTISH HOUSE X TATUNG大同電器跨界聯名發表記者會，今年金鐘獎首度節目、戲劇分家，他先前表示將力挺金鐘出席，受訪時被問會帶老婆孟耿如、女兒玉米一家3口走紅毯嗎？表示老婆部分比較不可能，「第一她是戲劇的不會出現我們這一場，第二是她對於同台還是有一點點考量。」開完笑稱她偶爾還是想保持一點單身的行情。

黃子佼解釋孟耿如主要是演員，還是希望觀眾入戲，不要一直有家人黏在一起，「不然她未來拍戲的時候，很難相信她戲裡面的老公，所以我也同意，因此包括我們PO文、合體的照片都變少了，出席的活動也盡量都不要。」他稱有廠商找夫妻倆代言母嬰產品，他們都希望能分開代言，笑指也算薄利多銷。

談到代言，黃子佼笑說最近主持隋棠、昆凌等母嬰產品活動，看到台下老闆眼神似乎對他很有意思，自覺明年會接班代言，豈料冒出Sandy懷孕喜訊，笑說：「又多了一個對手，本來想說明年應該沒什麼對手了吧，他們的孩子都大了，結果殺出Sandy，真是傷腦筋。」不過，黃子佼有女萬事足，開心說託玉米的福，現在「風生水起」代言不斷，但坦言也付出很多。

此外，對於Sandy懷孕喜訊，黃子佼今在臉書PO出上月與吳姍儒的對話截圖，表示那時就有端倪，吳姍儒說「祝你們家超萌超漂亮的星二代，玉米妹妹健康平安」，黃子佼則回「你們倆基因好趕快來一個」，卻被吳姍儒「已讀不回」，他如今才恍然大悟，「難怪！不承認也不否認。」