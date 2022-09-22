上班看"火影忍者"調職! 台南員警值勤被抓"摸魚"│中視新聞 20220920

台南市警局第五分局某派出所1名蕭姓員警被爆料19日上班時間用公務電腦看火影忍者，影片在臉書社團瘋傳，蕭警事後遭記過1次，改調行政警察職務；據悉拍攝影片的人是名女警的男友，該男友當時到派出所想找女友，遭蕭姓員警攔下拒絕入內，男子疑挾怨報復才側錄影片PO上網；警方目前不願證實此事。

據ETtoday報導，該偷拍影片之所以在網路上被曝光，據傳當天是因為1名女警的男友到派出所找女友，蕭姓員警上前詢問來意後，認為男子非警職，拒絕對方入內，後來男子連繫上女友，被女警私下帶到駐地，男子才發現蕭姓員警在看火影忍者，偷拍下來並PO網，報復意味濃厚，但警方目前未證實此事。

警方表示，女警男友到訪是否違規，是否與蕭員起衝突，督察人員目前正調查中；不過該名蕭員確實利用上班時間觀看火影忍者，雖然蕭員稱當天下午2點多先處理一起A2車禍事故後，返隊休息用膳，才用公務電腦看影片約10分鐘，但因是上班時間，仍違反勤務紀律屬實，警局予以記過1次，改調行政警察職務。

據了解，該名蕭姓員警平日勤務正常、待人和氣，也沒有與人結怨，不明白為何遭側錄PO網，PO文者還說「這也太爽了吧」；台南市警五分局也重申，服勤時段不得從事非公務行為，否則予以從重從嚴處分，決不寬貸，同時也將加強上班勤務紀律。